El exzaragocista expulsado a los ocho minutos de partido por morder a un rival

El zaragozano y canterano zaragocista Álex Zalaya ha sido uno de los protagonistas en el derbi de Primera RFEF disputado este viernes entre el Racing de Ferrol y el Celta Fortuna. Apenas habían transcurrido siete minutos de partido cuando el visitante Álvaro Marín se quejó de un mordisco en el brazo en una acción con Zalaya. El colegiado no había apreciado la acción y el Celta Fortuna ha solicitado la revisión en el videoarbitraje.

Una vez repasada la acción, el colegiado le ha mostrado la cartulina roja a Zalaya. En las imágenes se aprecia que el zaragozano realiza el gesto de morder el brazo del rival en la pelea por un balón en la banda. Casualmente el otro protagonista de la acción, Álvaro Marín, ha sido el autor de los dos tantos del Celta, el segundo en el minuto 93 para darle el triunfo al filial celeste. El Racing de Ferrol se había adelantado a los cuatro minutos de partido por medio de Álvaro Juan.

Álex Zalaya, que dejó el Real Zaragoza en 2018, ha jugado en el Sporting de Gijón, el Cornellá, el Barcelona Atlétic, el Real Murcia, el Atlético Baleares, el Ourense y, desde el curso pasado, milita en el Racing de Ferrol de Primera RFEF. El aragonés ha sido protagonista en las últimas semanas con destacadas actuaciones. En la última jornada fue el autor del gol del triunfo de su equipo en Tenerife y ya suma cuatro dianas este curso.

El primero llegó en el estreno liguero y dio el triunfo a su equipo por 2-1 ante el Talavera. El segundo se produjo en la cuarta jornada en el Anxo Carro de Lugo, anque los locales acabaron remontando el partido. El tercero fue ante el Pontevedra pero tampoco dio puntos al Racing, mientras que el cuarto se produjo el pasado sábado en Tenerife y sí dio los tres puntos a su equipo.