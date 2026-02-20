Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado

Regresaba Samed Bazdar a un escenario europeo que ya había pisado con el Partizan antes de fichar por el Real Zaragoza en el verano de 2024 y la noche no fue positiva para el delantero cedido por el club aragonés al Jagiellonia, ya que el club polaco dilapidó en un Chorten Arena de Bialystok abarrotado sus opciones de llegar a octavos en la Conference League tras caer por 0-3 ante la Fiorentina, que tiene todo a favor para sellar su pase la próxima semana, el jueves, en Florencia.

El ariete serbio, e internacional por Bosnia, fue titular y como referencia (hasta ahora el entrenador, Adrian Siemieniec, lo estaba utilizando caído a banda o de segundo punta) por la baja por sanción de Afimico Pululu. El zaragocista no tuvo su mejor día y apareció más en la primera parte, pero sin demasiadas llegadas para que en la segunda mitad, cuando la Fiorentina sentenció el choque por medio de Ranieri, tras un córner en corto, Mandragora, de perfecta falta directa, y Piccoli de penalti, su bajón fuera como el resto del equipo. Fue relevado en el minuto 89 por Yossouf Sylla tras un encuentro donde apareció en un par de remates de cabeza sin suerte y en alguna buena combinación con Imaz, pero porco más, ya que su mejor posición no es la de delantero centro.

Bazdar rodeado por jugadores del Jagiellonia ayer. / JAGIELLONIA FC

"Samed Bazdar no es, y probablemente nunca será, un jugador al nivel de Afimico Pululu. Si Pululu finalmente se marcha, será muy difícil llenar ese vacío", escribió el portal deportivo Meczyki sobre el partido del jugador cedido por el Zaragoza. "La Fiorentina nos superó en goles, en su eficacia. Aprovecharon sus momentos con brillantez gracias a su calidad individual y sacaron el máximo provecho del partido en cuanto al resultado", dijo el entrenador del Jagiellonia tras el choque, dejando claro que la derrota llegó por la eficacia del equipo viola, que está en zona de descenso de la Serie A mientras el Jagiellonia es líder de la Ekstraklasa. En el equipo polaco fue titular y jugó todo el partido Bernardo Vital en el eje de la zaga, el portugués estuvo hasta julio en el Zaragoza, que lo traspasó al Jagiellonia por medio millón de euros, aunque solo recibiño la mitad de ese traspaso puesto que el 50% de su pase era del Estoril.

Bazdar ha jugado tres partidos de Liga con el equipo polaco, siendo titular en el último, ante el KS Cracovia de Pau Sans, y marcando contra el Motor Lublin. El balcánico fue enl único de los siete jugadores que llegaron en enero, cinco fichajes y dos canteranos subidos al primer equipo, que fue inscrito por el club polaco en la Conference, pero su retorno al escaparate europeo de clubs no fue el esperado. Bazdar está cedido hasta junio por el Zaragoza y el Jagiellonia tiene una opción de compra de dos millones que, de ejecutarse, haría que el club aragonés se quedara cob un 20% del pase.