El Real Zaragoza confirma la lesión de rodilla de Saidu: estos son los plazos

El Real Zaragoza ha emitido un parte médico de Yussif Saidu en el que confirma la información adelantada por ese diario el jueves, ya que el centrocampista ghanés tiene una lesión en la rodilla izquierda, que no concreta, y de momento va a iniciar un tratamiento conservador en esa articulación para tratar de no pasar por el quirófano. "Las pruebas realizadas al jugador Yussif Saidu han determinado que sufre una lesión en su rodilla izquierda.Tras la pertinente evaluación de los servicios médicos del Real Zaragoza, junto con el propio el jugador, se ha decidido que comenzará un tratamiento conservador con el objetivo de regresar a la dinámica del grupo a la mayor brevedad", asegura el club.

Saidu tiene un edema óseo en la rodilla con afectación cartilaginosa tras jugar en las últimas semanas infiltrado por esas molestias en la rodilla. El jugador de momento no va a pasar por el quirófano, lo que implicaría un tiempo mayor de baja, y va a hacer un tratamiento conservador a la espera de esa mejoría, pero va a estar varias semanas fuera. Ese tratamiento va a ser con plasma rico en plaquetas (PRP) y requiere de un tiempo que no es inferior a tres o cuatro semanas y que se puede prolongar si la mejoría no es la esperada o llegado el caso pasar por el quirófano tras ese tiempo.

Si tuviera que ser operado diría adiós a la temporada el futbolista, aunque la confianza es que ese plasma sirva para que desaparezcan las molestias de rodilla. En esta temporada, en la que su gran nivel hizo que el Zaragoza ejecutase la opción del Dansoman Wise por 150.000 euros (suma 19 partidos de Liga y uno de Copa), el tobillo ha sido el punto débil de Saidu, que se ha perdido, en dos diferentes tandas, cuatro partidos, primero ante Deportivo y Granada y después de caer lesionado en Copa ante el Burgos contra Málaga y Cádiz. Ahora, es la rodilla.

Saidu se une a la extensa lista de jugadores en la enfermería, en la que están Radovanovic, Pomares, Toni Moya, Guti, Keidi Bare, Tachi, Kenan Kodro y Bakis, nueve ausencias sin contar la de Paulino, que ya tiene la baja federativa desde enero por una lesión de rodilla.