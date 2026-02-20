Un Real Zaragoza sin gol... y sin remate

Dos goles en cinco partidos de la segunda vuelta suma el Real Zaragoza, que solo marcó ante el Sanse, en una falta de Tasende que mandó a la red Paul Akouokou, y contra el Eibar, cuando El Yamiq cabeceó a la red un córner botado por Rober. No vio puerta contra el Castellón y la Cultural Leonesa, empatando esos duelos, ni tampoco en Albacete, en el único de los encuentros tras el ecuador que ha perdido, aunque tampoco ha ganado ninguno para ser uno de los peores equipos de la segunda vuelta. Esa acuciante falta de gol, que no es de ahora, ya que el Zaragoza con 22 dianas tiene el peor registro anotador de la categoría, tiene una explicación muy lógica, puesto que es el tercer equipo que menos remata a puerta de Segunda.

Circulaba en una posición más alta en los intentos sobre el marco contrario el conjunto zaragocista, pero en las últimas cinco jornadas su producción ofensiva ha bajado, aunque al menos contra el Eibar y la Cultural Leonesa repuntó un poco tras tocar fondo en Albacete y sobre todo en la visita del Castellón al Ibercaja Estadio, donde por primera vez en casi cinco años el Zaragoza se quedó sin tirar a puerta en un partido de local, algo que no sucedía desde la jornada inaugural de la 21-22, ante el Ibiza.

El caso es que el Zaragoza solo suma 86 remates a puerta en lo que de Liga, una cifra empeorada solamente por el Burgos (80) y el Huesca (74) y muy lejos de los que más lo intentan a la categoría, el Almería (152) y el Racing (137). Mientras, en intentos globales el equipo zaragocista está solo un poco mejor, ya que es el sexto que menos realiza, con 213 tentativas, cifra que empeoran el Cádiz, el Ceuta, el Huesca, el Mirandés y el Burgos. El líder en esa faceta también es el Almería, con 317 remates.

Dos remates por partido a puerta

Pero queda dicho que esa escasa producción ofensiva se ha visto agravada en lo que va de segunda vuelta, donde el Zaragoza ha hecho 53 remates en cinco partidos, 10 de ellos a puerta, una media pírrica de dos por encuentro. No hizo que el portero rival hiciera parada alguna ant el Castellón, con el Sanse solo fue un remate dirigido entre los tres palos y en Albacete, ante el Eibar y en León con la Cultural Leonesa los intentos fueron tres, con remates al palo ante el Sanse (Kenan Kodro) y el Eibar (Marcos Cuenca).

Salvo ante el conjunto armero, donde la producción zaragocista fue mayor que la del rival, en los otros cuatro partidos el equipo de Sellés hizo menos tentativas que su enemigo, aunque especialmente sangrante fue lo vivido ante el Sanse, ya que el filial donostiarra en el Ibercaja Estadio disparó 27 veces sobre el marco de Andrada, siete de ellas entre los tres palos.

Peor que en el inicio de Liga

El caso es que el Zaragoza ha bajado en esa faceta y otro dato que lo corrobora es que empezó el campeonato, entonces con Gabi, destituido en la jornada nueve con solo seis puntos de 27. En los cinco primeros partidos de esta Liga (Sanse y Castellón fuera y Andorra, Valladolid y Albacete en casa) el equipo blanquillo remató 61 veces, 16 a puerta, logrando 3 goles (Bazdar, ante el Andorra, Dani Gómez en Castalia y ante el Valladolid), por los 53 remates, 10 bajo palos y dos tantos que suma ahora.

Soberón, con 22 remates, es el zaragocista que más veces ha realizado intentos sobre el marco rival, seguido por Kenan Kodro, con 19, si bien el ariete internacional bosnio, aunque nacido en San Sebastián, es el máximo goleador del equipo en Liga, con 6 dianas, por las dos que suma el cántabro.