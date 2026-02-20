Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaCrónica Casademont ZaragozaBorrasca PedroVTC ZaragozaMotín JuslibolReal Zaragoza
instagramlinkedin

El regreso a Andorra de Toni Astorgano, el segundo de Rubén Sellés: esta es su historia

El entrenador nacido en Extremadura, aunque zaragozano de corazón, estuvo año y medio en el equipo andorrano, como analista y ayudante de Sarabia y hasta dirigió un partido, con victoria ante el Mirandés, tras la destitución del vasco

Toni Astorgano, junto a Sellés, en un entrenamiento.

Toni Astorgano, junto a Sellés, en un entrenamiento. / PABLO IBÁÑEZ

Santiago Valero

Santiago Valero

El partido de este domingo en Encamp ante el Andorra marca el regreso de Toni Astorgano, segundo de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, al que fue su club durante una temporada y media, como parte de cuerpo técnico de Eder Sarabia. Llegó en junio de 2022 (Sarabia llevaba desde 2020 en la entidad del Principado) como analista de vídeo, de rendimiento y de rivales, con el entrenador ahora ya del Elche en el banquillo y estuvo esa temporada 22-23 para regresar con el técnico en febrero de 2024 y quedarse en el final de esa campaña, también como primer preparador interino cuando Sarabia fue destituido, ganando al Mirandés, y como ayudante de Ferran Costa en el tramo final de ese curso que acabó con el descenso andorrano.

Astorgano, de 49 años, nacido en Almendralejo, pero zaragozano de crecimiento y de corazón porque vino con pocos meses a esta tierra, viviendo primero en la capital aragonesa, en Delicias y en La Almozara, y después en Villanueva de Gállego, fue abonado zaragocista desde los 4 años hasta que se marchó a estudiar INEF a Valencia.

Toni Astorgano fue el entrenador de Rubén Sellés en el equipo de la la Universidad de Valencia. Allí se conocieron, ya que el ahora primer técnico zaragocista fue después su asistente

En la Universidad de Valencia es donde el segundo entrenador zaragocista y el primero se conocen. Rubén es casi siete años más joven y Toni fue su entrenador en el equipo universitario. Allí, Sellés, también licenciado en INEF, fue su jugador, capitán después y asistente más tarde durante tres temporadas, entre 2002 y 2005.

La vida les seperó después, aunque siempre mantuvieron el contacto. El segundo entrenador zaragocista, que dio sus primeros pasos en la cantera del Valencia y del Levante como preparador físico, estuvo a las órdenes de Jordi Cruyff en el Chongqing Dangdai Lifan chino entre 2019 y 2020, antes de la pandemia, y se integró después en el cuerpo técnico del Andorra.

Toni Astorgano, en un entrenamiento con el Andorra.

Toni Astorgano, en un entrenamiento con el Andorra. / FC Andorra

El fichaje de Bakis

De hecho, su aportación en los vídeos y análisis del jugador fue clave para la llegada de Bakis en el último día del mercado de la 22-23, procedente del Heracles y con un rendimiento excelso, con 12 dianas en ese curso, lo que le abrió la puerta del Zaragoza tras no renovar el turco en el club andorrano y tener a muchos clubs de Segunda y de Primera tras sus pasos.

Ese partido ante el Mirandés el 30 de marzo de 2024 solventado con un gol de Karrikaburu supuso su efímero paso como primer técnico, aunque después, con la llegada de Ferran Costa, permaneció en el cuerpo técnico del FC Andorra, que acabó bajando a Primera RFEF

Astorgano dejó su puesto de analista en el verano de 2023 por otro proyecto que no salió y a los pocos meses fue llamado de nuevo por Eder Sarabia, pero la enfermedad de su padre retrasó esa vuelta a Andorra, que se produjo unas semanas antes de la destitución a finales de marzo del entrenador vasco. Ese partido ante el Mirandés el 30 de marzo de 2024 solventado con un gol de Karrikaburu supuso su efímero paso como primer técnico, en un triunvirato con Aitor Yeto y José Bermúdez, estando él de cabeza visible, figurando como míster principal y comiéndose el marrón aquel día y logrando el triunfo, aunque después, con la llegada de Ferran Costa, permanenció en el cuerpo técnico del FC Andorra, que acabó bajando a Primera RFEF.

Noticias relacionadas

De ahí, Astorgano se marchó al Eldense en julio de 2024, con Dani Poz de primer entrenador, pero no llegó a empezar la temporada por el mismo motivo personal que retrasó su regreso al Andorra lo que le alejó más de un año del fútbol profesional hasta recibir la llamada en octubre pasado de Sellés para ayudarle en el Zaragoza. Ahora, el extremeño, aunque aragonés de corazón y sentimiento, regresa a Andorra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
  2. Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
  3. La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
  4. La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
  5. El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
  6. La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: 'Damos un amor incondicional recibiendo muy poco
  7. La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
  8. El Andorra-Real Zaragoza, el derbi de Gerard Piqué: su cariño al club, 'el agradecimiento eterno a la ciudad' o sus noches de fiesta en El Buscón

El regreso a Andorra de Toni Astorgano, el segundo de Rubén Sellés: esta es su historia

El regreso a Andorra de Toni Astorgano, el segundo de Rubén Sellés: esta es su historia

Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado

Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado

Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado

Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado

Saidu, con un edema óseo en la rodilla, es el sexto jugador del Real Zaragoza que cae lesionado en esta articulación

Las primeras reflexiones de Pau Sans tras su salida del Real Zaragoza: "Hice todo lo que pude, pero hay cosas que no puedo controlar"

Kenan Kodro sigue al margen y su presencia en Andorra parece imposible

Kenan Kodro sigue al margen y su presencia en Andorra parece imposible

La incomparecencia perpetua de Jorge Mas y la historia del Real Zaragoza en juego

La incomparecencia perpetua de Jorge Mas y la historia del Real Zaragoza en juego

Rubén Gómez, el recogepelotas que conquistó al zaragocismo en la última visita del Real Zaragoza a Andorra: "Aquel día cambió mi vida"

Rubén Gómez, el recogepelotas que conquistó al zaragocismo en la última visita del Real Zaragoza a Andorra: "Aquel día cambió mi vida"
Tracking Pixel Contents