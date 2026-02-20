El regreso a Andorra de Toni Astorgano, el segundo de Rubén Sellés: esta es su historia

El partido de este domingo en Encamp ante el Andorra marca el regreso de Toni Astorgano, segundo de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, al que fue su club durante una temporada y media, como parte de cuerpo técnico de Eder Sarabia. Llegó en junio de 2022 (Sarabia llevaba desde 2020 en la entidad del Principado) como analista de vídeo, de rendimiento y de rivales, con el entrenador ahora ya del Elche en el banquillo y estuvo esa temporada 22-23 para regresar con el técnico en febrero de 2024 y quedarse en el final de esa campaña, también como primer preparador interino cuando Sarabia fue destituido, ganando al Mirandés, y como ayudante de Ferran Costa en el tramo final de ese curso que acabó con el descenso andorrano.

Astorgano, de 49 años, nacido en Almendralejo, pero zaragozano de crecimiento y de corazón porque vino con pocos meses a esta tierra, viviendo primero en la capital aragonesa, en Delicias y en La Almozara, y después en Villanueva de Gállego, fue abonado zaragocista desde los 4 años hasta que se marchó a estudiar INEF a Valencia.

Toni Astorgano fue el entrenador de Rubén Sellés en el equipo de la la Universidad de Valencia. Allí se conocieron, ya que el ahora primer técnico zaragocista fue después su asistente

En la Universidad de Valencia es donde el segundo entrenador zaragocista y el primero se conocen. Rubén es casi siete años más joven y Toni fue su entrenador en el equipo universitario. Allí, Sellés, también licenciado en INEF, fue su jugador, capitán después y asistente más tarde durante tres temporadas, entre 2002 y 2005.

La vida les seperó después, aunque siempre mantuvieron el contacto. El segundo entrenador zaragocista, que dio sus primeros pasos en la cantera del Valencia y del Levante como preparador físico, estuvo a las órdenes de Jordi Cruyff en el Chongqing Dangdai Lifan chino entre 2019 y 2020, antes de la pandemia, y se integró después en el cuerpo técnico del Andorra.

Toni Astorgano, en un entrenamiento con el Andorra. / FC Andorra

El fichaje de Bakis

De hecho, su aportación en los vídeos y análisis del jugador fue clave para la llegada de Bakis en el último día del mercado de la 22-23, procedente del Heracles y con un rendimiento excelso, con 12 dianas en ese curso, lo que le abrió la puerta del Zaragoza tras no renovar el turco en el club andorrano y tener a muchos clubs de Segunda y de Primera tras sus pasos.

Ese partido ante el Mirandés el 30 de marzo de 2024 solventado con un gol de Karrikaburu supuso su efímero paso como primer técnico, aunque después, con la llegada de Ferran Costa, permaneció en el cuerpo técnico del FC Andorra, que acabó bajando a Primera RFEF

Astorgano dejó su puesto de analista en el verano de 2023 por otro proyecto que no salió y a los pocos meses fue llamado de nuevo por Eder Sarabia, pero la enfermedad de su padre retrasó esa vuelta a Andorra, que se produjo unas semanas antes de la destitución a finales de marzo del entrenador vasco. Ese partido ante el Mirandés el 30 de marzo de 2024 solventado con un gol de Karrikaburu supuso su efímero paso como primer técnico, en un triunvirato con Aitor Yeto y José Bermúdez, estando él de cabeza visible, figurando como míster principal y comiéndose el marrón aquel día y logrando el triunfo, aunque después, con la llegada de Ferran Costa, permanenció en el cuerpo técnico del FC Andorra, que acabó bajando a Primera RFEF.

De ahí, Astorgano se marchó al Eldense en julio de 2024, con Dani Poz de primer entrenador, pero no llegó a empezar la temporada por el mismo motivo personal que retrasó su regreso al Andorra lo que le alejó más de un año del fútbol profesional hasta recibir la llamada en octubre pasado de Sellés para ayudarle en el Zaragoza. Ahora, el extremeño, aunque aragonés de corazón y sentimiento, regresa a Andorra.