REAL ZARAGOZA
La rueda de prensa de Rubén Sellés, en directo
- El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
- Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
- La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
- La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: 'Damos un amor incondicional recibiendo muy poco
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
- El Andorra-Real Zaragoza, el derbi de Gerard Piqué: su cariño al club, 'el agradecimiento eterno a la ciudad' o sus noches de fiesta en El Buscón