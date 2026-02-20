Sellés ya admite la presión. "Hay que ir con un punto más de urgencia si cabe"

Una victoria en 10 partidos, 18 puntos en 16 jornadas desde que llegó, una dinámica insuficiente para lograr la salvación en las 16 citas que restan, que sigue a la misma distancia, cinco puntos, que cuando arribó en diciembre. Los resultados aprietan a Rubén Sellés y al Real Zaragoza y el entrenador sabe que una derrota ante el Andorra, que marca la línea de la permanencia le expondría aún más, le pondría más en el foco con la amenaza de despido en las siguiente jornada. "No diría que la competitividad no vale. Hemos sido igual de buenos que el resto, y ahora hay que ser más robustos, acabar las ocasiones, sumar de tres e ir por ello desde el inicio, como hemos hecho siempre, pero si cabe con un punto más de urgencia", aseguró el entrenador, que ni entra en los mensajes no positivos que le llegan.

Y ese punto de mayor urgencia también se traslada a la entidad, donde Sellés también es claro. "En el club hay de todo, gente que está un poco nerviosa a nivel clasificatorio, pero es donde llevamos estando todo el año, aunque intentamos revertirlo, hay gente que sabe que estamos haciendo el trabajo que hacemos desde dentro y sigue apoyándonos. Y el mensaje tiene que ser el mismo, tenemos que ser robustos, sólidos, dar un mensaje de unidad, llegar al domingo y demostrar esas ganas de ganar, esa ambición por los tres puntos, como creo que lo hemos hecho, si cabe dando un paso más adelante y a partir de ahí me importa muy poco lo que piense la gente. El mensaje solo tiene que ser de ir a por todas y el que no esté, me da igual que de manera interna en el club o no, que por lo menos no me moleste", aseveró el entrenador.

"Emocionalmente, el equipo está listo. Se trata de tener una identidad de lo que queremos ser ,competir e ir a ganar desde el principio. No hay cansancio en absoluto, ni en mí ni en los jugadores, tras tanto tiempo así. Todos tienen la ambición de sacar al equipo adelante"

"Emocionalmente, el equipo está listo. Llevamos conviviendo con esta situación mucho tiempo", espetó el entrenador antes de la final en Andorra y no cree que esa ansiedad por la tabla le esté pesando al equipo. "Se trata de tener una identidad de lo que queremos ser, competir e ir a ganar desde el principio. No hay cansancio en absoluto, ni en mí ni en los jugadores, tras tanto tiempo así. Todos tienen la ambición de sacar al equipo adelante. Que no hayamos conseguidos resultados o sumar de 3 no nos tiene que privar de energía para competir y ganar y los que me conocéis sabeís que no me falta. Debe ser un acicate para que la siguiente sea la buena", añadió Sellés que pide a su equipo que tenga "ambicion, intención y deseo de jugar para ganar".

¿El mensaje a la afición? He sido claro. He tenido gente que ha respaldado ese mensaje de unión. El que ha querido entenderlo mal, lo ha entendido mal, y con esos no voy a perder ni un segundo"

No quiso entrar en demasía en la decisión del Andorra de no vender más entradas a los aficionados zaragocistas más allá de las 149 que puso a disposición del club y que fueron sufragadas por la plantilla y por el cuerpo técnico, ya que ellos "entiendo que quieren protegerse para no tener un estadio donde nuestra afición sea más que la local", ni tampoco quiso profundizar en sus palabras sobre la hinchada del Zaragoza, a la que pidió un paso adelante tras el empate en León, requerimiento que ya matizó un día después: "He sido claro. He tenido gente que ha respaldado ese mensaje de unión. El que ha querido entenderlo mal, lo ha entendido mal, y con esos no voy a perder ni un segundo. Ahora, espero y deseo que cuando estemos juntos haya unión y seamos un equipo imbatible con afición, jugadores y equipo técnico", argumentó.

Ser más precisos

Sellés cree que el equipo tiene que mejorar con respecto a León en las distancia ofensiva y defensiva, pero sobre todo debe hacerlo "en la precisión. Nos ha privado de la victoria y debemos ser más precisos en lo que hagamos, quiero que se repita en Andorra la mentalidad de salir a por el partido, la intención siempre debe ser ir a por ello", aseveró el entrensador, que no dio ninguna pista sobre el once, más allá de admitir el proceso de cambios que está viviendo en la medular, porque "hemos optado por un centro del campo con Francho, Mawuli y Paul, que es totalmente diferente al de antes de las lesiones, y requiere un tiempo de adaptación. Tenemos a Soberón recuperado o un Lucas Terrer que cada vez da un paso adelante en rendimiento. Podemos usar a Rober por dentro o Cuenca para dar verticalidad. Debemos desarrollar nuestra identidad, ya que el equipo tiene fútbol y margen de mejora".

Noticias relacionadas

"Agada sigue evolucionando, se encuentra mejor. Hay 2 cuestiones para que pueda jugar, que continúa su adaptación al fútbol español y la exigencia de la competición, y que yo decida que tenga que hacerlo. Está listo para tener minutos, aunque de inicio sería arriesgado"

Eso sí, dejó claro que Willy Agada, tres semanas después der su llegada, aún no está para empezar de inicio, aunque la previsión es que ya vaya teniendo más minutos después de llegar al Zaragoza a finales de enero y después de más de tres meses sin jugar un partido, desde el 24 de octubre pasado en la MLS. "Sigue evolucionando, se encuentra mejor. Hay dos cuestiones para que pueda jugar, que continúa su adaptación al fútbol español y la exigencia de la competición, y que yo decida que tenga que hacerlo. Está listo para tener minutos, aunque de inicio sería arriesgado. Es mi decisión si es el mejor para entrar en el partido o hay otros para hacer esa labor".