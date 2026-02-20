Real Zaragoza
Tachi, jugador del Real Zaragoza, operado con éxito del menisco: "Estamos contigo"
El central estará de baja alrededor de dos meses
El Real Zaragoza ha informado este viernes de que Tachi ha sido operado con éxito de su lesión en el menisco de su rodilla izquierda. La intervención se llevó a cabo en el Hospital Universitario Quironsalud Zaragoza por los doctores Arroyo y Gros de Arthrosport.
"El futbolista comienza ahora un periodo de recuperación y la evolución que presente determinará su reincorporación progresiva al grupo", dice el club aragonés. Se estima que Tachi estará alrededor de dos meses de baja y, por tanto, solo podrá ayudar al equipo blanquillo en la recta final de la temporada.
"¡Ánimo, Tachi! Estamos contigo", ha publicado el Zaragoza en sus redes sociales. El defensa está teniendo un aciago estreno en su primera temporada en el club, en la que apenas ha jugado 12 partidos este curso, 8 como titular.
