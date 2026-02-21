El Andorra es el dueño del balón y al Zaragoza le espera un partido muy distinto en Encamp

El FC Andorra, recién retornado a Segunda, fue el primer equipo que hurgó en esta temporada en la inmensa herida que ha sido después el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza solo ha logrado dos victorias y 11 puntos de 39 posibles. Fue el que estrenó la larga lista de rivales, hasta seis, que se han llevado los tres puntos de ese feudo y además ya le enseñó en aquel partido al equipo entonces de Gabi las constantes vitales de un enemigo, entonces dirigido por Ibai Gómez y ahora por Carles Manso, que no ha cambiado su forma de jugar. Al Zaragoza en Encamp le espera mañana domingo el partido más especial de Segunda por la propuesta por el balón del equipo del que es propietario Gerard Piqué.

El Zaragoza, que ha dado una imagen muy irregular en sus dos últimas salidas, con la derrota clara en Albacete y el empate en León después de una mala primera parte y una mejoría después, necesitará de su mejor versión en la presión y el robo, evitando que el Andorra se sienta cómodo con el balón y aprovechando las posibilidades a la contra, que es donde más daño ha hecho el conjunto zaragocista en este curso, tanto con Gabi como con Sellés, ya que sufre en demasía cuando tiene que atacar en estático y con el balón en los pies. El partido en ese sentido le puede venir muy bien a los blanquillos. De hecho, el Andorra, que ahora suma tres derrotas seguidas en Liga (Almería y Castellón fuera de casa y Sanse en su feudo), ha conseguido más puntos fuera (15) que en Encamp (14), donde solo ha ganado tres encuentros y le penalizan mucho a la contra.

Un 59,6% de posesión de media

Y es que la misión zaragocista está clara en Andorra, sacrificio y capacidad tras el robo de balón para sorprender al equipo andorrano, que con seguridad va a acumular la posesión. Ya lo hizo en el Ibercaja Estadio, con un 55% y generando más ocasiones que el Zaragoza, sobre todo cuando vio la roja Pomares a falta de media hora para acabar ganando por 1-3, pero en su estadio el dominio va a ser mayor. El Andorra, con casi un 60% de posesión (un 59,6% en concreto), es el líder indiscutible de toda la Segunda en esa faceta.

Manso: "El Real Zaragoza es un superclub" El entrenador del Andorra, Carles Manso, aseguró que el Zaragoza es "superclub", el cual quizás "no pasa por su mejor momento institucional o competitivo, pero sabemos de su potencial. Probablemente su puesto no sea el que demuestra la clasificación", dijo sobre el equipo de Sellés y sobre un partido en el que no escondió la trascendencia del mismo. "No creemos que sea una final porque faltan muchos partidos, pero es evidente que es un partido importante porque somos dos equipos de la parte baja", añadió, admitiendo la falta de pegada de su equipo: "Creamos muchas ocasiones, pero hay errores o temas de fragilidad que nos cuestan puntos y seguimos trabajando en ello para intentar minimizarlo lo antes posible” .

El conjunto ahora dirigido por Manso, aunque con la sombra más que alargada de Piqué detrás, es el que más intenta regatear de la categoría, con 533, y que más los finaliza de forma satisfactoria, algo menos de la mitad. Lidera también la estadística de pases buenos, con 10.968, casi 2.800 más que un Zaragoza que es undécimo en esa faceta, y es el que mejor porcentaje posee tanto de envíos buenos (85,5%) como de estos en el campo del rival (74,4%), lo que deja a las claras que vive más cerca del área enemiga que de la suya propia. Además, es el segundo equipo que más faltas recibe.

El Andorra lidera pues las estadísticas que implican un claro protagonismo con la pelota. lo hace de una manera grupal, pero también en lo individual. Dos jugadores del cuadro del Principado encabezan la faceta de pases buenos, el central Gael Alonso, líder en ese apartado, con 1.502, y el mediocentro Sergio Molina, tercero con 1.396, lo que remarca que en esos dos jugadores está la construcción del juego y la salida de balón del rival zaragocista este domingo. Alonso domina las tablas de pases buenos en campo propio, de pases en general y de intercepciones, subrayando su absoluta jerarquía en el juego del enemigo.