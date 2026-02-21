La bolsa o la vida: la previa del Andorra-Real Zaragoza

Lleva el Real Zaragoza jugando finales desde hace meses. Incluso temporadas enteras, se diría. Es lo que tiene encontrarse inmerso continuamente en un estado permanente de ansiedad y nervios que mantiene al equipo aragonés al borde de un abismo en el que se empeña en hacer equilibrios. El bochornoso curso ya preside la sala de los horrores de un club en el que todo va mal porque las cosas se hacen fatal y cuyo primer equipo lleva demasiado tiempo jugando con fuego con el agua al cuello con el consiguiente riesgo de acabar quemado o ahogado. O ambas cosas.

Pero la ridícula retórica que muchas veces envuelve este deporte y supuestas recomendaciones destinadas a reducir la ansiedad imponen desterrar palabras como final o descenso a pesar de la colosal evidencia. El caso es que, se quiera o no, el Zaragoza afronta este domingo (16.15) la final de las finales. El todo o nada. El ser o no ser. La bolsa o la vida. Llámenlo como quieran, pero si el equipo aragonés tampoco gana en el Principado (y sobre todo si pierde), esa salvación que ahora parece utópica se convertirá en una misión imposible por mucho que las matemáticas concedan cierto lugar a la esperanza. Si la distancia, ahora de cinco puntos, aumenta a siete u ocho y el Zaragoza, colista tras la victoria del Mirandés en Huesca, enlaza su sexta jornada seguida sin ganar (con una victoria en once encuentros), el resto de la temporada amenaza con ser una eterna agonía con un final tan conocido como temido: la desaparición del fútbol profesional de un equipo histórico representativo de la cuarta ciudad más grande del país.

Sellés dice que en el club hay quien está nervioso y que el que no vaya a aportar al menos no moleste y se quite de en medio. El discurso del entrenador se ha endurecido notablemente conforme se ha debilitado su posición como consecuencia de ese estancamiento de un equipo al que el valenciano no está sacando a flote y que se encuentra a la misma distancia de la luz a la que estaba cuando se produjo el relevo en el banquillo. A estas alturas, lo de competir ya no sirve. Tampoco ejerce como coartada la escasa calidad de una plantilla con la que el técnico aseguró estar bien a gusto cuando el mercado invernal tocó a su fin. Incluso esbozó una sonrisa hasta entonces casi inédita.

Para la gran cita, Sellés apunta a cambiar de sistema y recuperar, por fin, los dos delanteros para dejarse de reubicar a mediocentros por detrás del punta, lo que otorgaría al Zaragoza una fisonomía mucho más lógica. Además, el regreso de El Yamiq también aporta más consistencia a una zaga marcada por la escasez de efectivos en condiciones. Francho podría volver al centro, Valery a una banda y Soberón arriba junto a Dani.

En el Andorra son baja Nieto, Álex Calvo y Carrique, cuya ausencia en el lateral diestro apunta a ser cubierta por un central, si bien Manso podría diseñar un once sobre tres centrales.

Alineaciones probables:

Andorra: Yaakobishvily; Gael Alonso, Edgar, Sergio Molina, Imanol; Efe Akman, Dani Villahermosa, Marc Doménech; Jastin García, Yeray Cabanzón y Lautaro de león.

Real Zaragoza: Andrada; Martín Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Francho Serrano, Mawuli, Rober González, Valery; Soberón y Dani Gómez.

Árbitro: Eder Mallo (C. Vasco)

Hora: 16.15 horas

Estadio: Nou Estadi de Encamp