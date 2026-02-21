Los planes de Sellés para Andorra: dos delanteros y el regreso de Valery como opción

El Real Zaragoza mejoró en la segunda parte en León, pero el partido en la primera no fue bueno, ni mucho menos, y Sellés ha visto que en las últimas semanas, en la segunda vuelta (4 puntos de 15 y sin ganar), su equipo se ha atascado, sin que la llegada de los seis refuerzos de enero haya subido un incremento sustancia del nivel. Eso sí, han traído más opciones y también vías muy válidas, en particular El Yamiq, que regresará con total seguridad al eje de la zaga tras cumplir sanció en el Reino de León por su roja ante el Eibar, Rober González, el refuerzo de mayor talento, y, en menor medida, Larios o Mawuli. El duelo en el Nou Estadi traerá cambios seguro y no solo el regreso del marroquí para hacer pareja con Insua.

Valery, que no ha tenido minutos en los tres últimos partidos desde su titularidad ante el Castellón y que fue protagonista en el once en muchos encuentros con Sellés, tiene bastantes opciones de volver al once en la banda izquierda. El extremo gerundense no ha mostrado el nivel que se le presuponía cuando el Zaragoza apostó muy fuerte por él tras su rescisión del Girona y con un contrato de tres años, hasta 2028, pero el entrenador valenciano ha dejado entrever esta semana que puede volver a tener la oportunidad de inicio, tras no jugar ante el Albacete, el Eibar y la Cultural.

Así, Valery, un jugador más intenso y con más capacidad de trabajo que Cumic, ocuparía el sitio del serbio, cedido en enero desde el Rubin Kazan y que de momento ha sido fijo con Sellés en los dos encuentros desde que llegó. Cumic y Cuenca se quedarían como opciones para agitar el duelo en el tramo final, donde el canterano está haciendo méritos más que de sobra para tener minutos. Rober se mantendría en la banda derecha y el entrenador puede reubicar a Francho Serrano, para situarlo en la medular, en su verdadera posición en una temporada en la que ha sido lateral, interior y mediapunta, junto a Mawuli Mensah, o Paul, aunque el principio sería el jugador que llegó desde el Betis Deportivo en el mercado invernal el que se ubicaría junto al capitán.

El cambio fundamental puede llegar en ataque, donde Dani Gómez, con Kenan Kodro y Bakis lesionados y Agada sin ritmo para iniciar por ahora, se mantiene como referencia, pero Sellés puede apostar por una versión más ofensiva juntándolo con Soberón, que no ha sido titular desde que se recuperó de su dolencia en el sóleo y que lo puede ser Encamp. Eso, al menos, ha probado estos días y por ahí van sus intenciones, aunque el entrenador valenciano siempre esconde armas en sus planes que desvela el mismo día del partido, pero las pruebas en estas semana han ido en ese sentido, por lo mnos los ensayos que más visos tenían de titularidad.

Mejor con doble punta

Sellés apostó por Guti a su llegada como mediapunta, pero la reacción de tres victorias (Huesca, Leganés y Eibar) llegó juntando a Soberón con Kodro haciendo el cántabro de enlace y los mejores partidos también han sido con esa dupla de ataque, salvo en Santander ante el Racing, donde Toni Moya fue el que hizo de enganche. Ese plan con el extremeño salió bien ese día en El Sardinero, pero no después. Tampoco ha funcionado en demasía el guion con Francho de mediapunta en los dos últimos encuentros, ante el Eibar y la Cultural.

Andrada, Aguirregabiria y Larios parecen fijos en el once de un Zaragoza que deberá ser muy dinámico en la presión y buscar la velocidad a la contra, ya que el Andorra busca siempre tener más posesión que el rival. Por ahí se justifica el plan de Sellés, el que al menos ha tenido en mente estos días de forma mayoritaria en los entrenamientos a la espera de la decisión final en el día del choque, teniendo en cuenta que el Zaragoza llega al Principado con nueve bajas: Radovanovic, Tachi, Kenan Kodro, Bakis, Guti, Toni Moya, Pomares, Saidu y Keidi Bare.