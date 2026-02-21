Sellés da una lista para la 'final' de Andorra con 24 jugadores y 9 bajas

El Real Zaragoza se ha ejercitado este sábado y ha puesto después rumbo a Andorra en autobús y lo ha hecho con una expedición de 24 jugadores, los que tiene disponibles Rubén Sellés y con nueve bajas por lesión, las previstas tras no recuperarse Kenan Kodro y después de que en los últimos días hayan caído lesionados Tachi y Saidu, ambos con dolencias de rodilla.

El Yamiq, que viajó a León, pero que no entró en la lista para ese partido al mantener los comités su sanción, es la principal novedad en una convocatoria donde no están los lesionados Radovanovic, que ya no jugó ante la Cultural pese a entrar en la lista, por sus molestias en el esternón, Saidu,Tachi, Guti, Pomares, Kodro, Keidi Bare, Bakis y Toni Moya, nueve ausencias sin contar la de Paulino, ya sin ficha federativa desde enero por su lesión en la rodilla.

Los 24 convocados por Sellés para el partido ante el Andorra. / REAL ZARAGOZA

Mientras, Sellés ha citado para el partido a los tres jugadores habituales del Aragón, Lucas Terrer, Pinilla y Barrachina, además del meta Obón, que será el descarte antes del partido si no hay más novedad. Iker García, como estaba previsto, no va convocado y este sábado no ha entrenado con el primer equipo y estará a disposición de Larraz en el filial.

Noticias relacionadas

Pablo Insua, que acabó el duelo ante la Cultural con molestias, se ha entrenado toda la semana con normalidad y estará disponible en un partido donde apunta a jugar en el eje de la zaga con El Yamiq, en el enésimo cambio de guardia en el centro de la defensa, si bien la de este domingo en Andorra parece la teórica titular tras la llegada del marroquí al final del mercado de enero.