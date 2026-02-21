Sellés da una lista para la 'final' de Andorra con 24 jugadores y 9 bajas
El Yamiq vuelve tras cumplir sanción y Sellés cita a todos los disponibles con el amplio capítulo que tiene en la enfermería para este partido
El Real Zaragoza se ha ejercitado este sábado y ha puesto después rumbo a Andorra en autobús y lo ha hecho con una expedición de 24 jugadores, los que tiene disponibles Rubén Sellés y con nueve bajas por lesión, las previstas tras no recuperarse Kenan Kodro y después de que en los últimos días hayan caído lesionados Tachi y Saidu, ambos con dolencias de rodilla.
El Yamiq, que viajó a León, pero que no entró en la lista para ese partido al mantener los comités su sanción, es la principal novedad en una convocatoria donde no están los lesionados Radovanovic, que ya no jugó ante la Cultural pese a entrar en la lista, por sus molestias en el esternón, Saidu,Tachi, Guti, Pomares, Kodro, Keidi Bare, Bakis y Toni Moya, nueve ausencias sin contar la de Paulino, ya sin ficha federativa desde enero por su lesión en la rodilla.
Mientras, Sellés ha citado para el partido a los tres jugadores habituales del Aragón, Lucas Terrer, Pinilla y Barrachina, además del meta Obón, que será el descarte antes del partido si no hay más novedad. Iker García, como estaba previsto, no va convocado y este sábado no ha entrenado con el primer equipo y estará a disposición de Larraz en el filial.
Pablo Insua, que acabó el duelo ante la Cultural con molestias, se ha entrenado toda la semana con normalidad y estará disponible en un partido donde apunta a jugar en el eje de la zaga con El Yamiq, en el enésimo cambio de guardia en el centro de la defensa, si bien la de este domingo en Andorra parece la teórica titular tras la llegada del marroquí al final del mercado de enero.
- Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
- La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
- La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: 'Damos un amor incondicional recibiendo muy poco
- Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
- El Andorra-Real Zaragoza, el derbi de Gerard Piqué: su cariño al club, 'el agradecimiento eterno a la ciudad' o sus noches de fiesta en El Buscón