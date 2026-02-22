Hasta 45 zaragocistas con entrada se quedan fuera del estadio del Andorra: "No nos han dejado entrar ilegalmente"

David Gracia es un zaragocista que reside en Andorra, por lo que no iba a dejar pasar la oportunidad de ver a su equipo en el Principado este domingo. No solo eso, tras saber que el cupo enviado al Real Zaragoza se había agotado y que el FC Andorra no iba a vender entradas a aficionados visitantes, se ofreció en las redes sociales a comprar en la propia Andorra La Vella las localidades a aquellos seguidores que quisieran acompañar al equipo en tan importante partido.

Así, Gracia adquirió hasta 45 localidades con los nombres y DNI de todos aquellos que se lo solicitaron. Pero cuando se han presentado este domingo en Encamp con sus entradas se han encontrado con la negativa del club a dejarles pasar. El club que preside Gerard Piqué se ha acogido al derecho de admisión para dejar fuera del estadio a estos 45 zaragocistas.

"¿Vais a hacer algo por los zaragocistas con entrada legalmente compradas que no nos han dejado entrar al estadio? Ya que en el campo estamos muertos, que al menos se defiende a los que nunca se rinden", ha señalado el propio David Gracia en sus redes sociales, interpelando directamente al Real Zaragoza.

También se ha dirigido por el mismo medio al propio Andorra FC. "Yo soy el residente que compró las 45 entradas legalmente a aficionados zaragocistas como yo, a los que no habéis dejado entrar al campo. Llevo un año y medio viviendo en Andorra y me siento como en casa, hasta hoy, sois lamentables", ha escrito este aficionado.

"A mí, como comprador de las entradas, y a todas las personas a las que compré legalmente su entrada con DNI y nombres y apellidos, no nos han dejado entrar al estadio ilegalmente. Espero que esto llegue a algún lado", ha señalado este zaragocista, que iba a acudir por primera vez a ver a su equipo con su hijo pequeño y finalmente ha tenido que seguir el partido desde su casa.

Las localidades visitantes han sido motivo de polémica en este encuentro desde el principio. En primer lugar, porque la remesa de 149 remitida al Real Zaragoza por el club local tenían un precio de 50 euros cada una, cuando en otros partidos costaban 25 euros. Ante esta situación, el club, jugadores y staff, decidió sufragar los gastos a los desplazados.

No obstante, una vez agotadas esas localidades, numerosos seguidores blanquillos optaron por comprar su entrada a través de la web del Andorra, pero el club del Principado restringió estas operaciones. Los aficionados contactaron con la entidad que preside Gerard Piqué para saber cómo podían hacerse con su localidad y la respuesta del club fue: "En las taquillas del estadio no venderemos entradas visitantes ni entradas a aficionados visitantes en zona local, por motivos de seguridad".