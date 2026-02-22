Andrada, alguien decente: las puntuaciones del Andorra-Real Zaragoza
El meta y pocos más se salvan de la infamia colectiva
EL MEJOR
Andrada
Digno |6| De los pocos que dio la cara por el escudo. Poco que hacer en los goles.
Aguirregabiria | 0 |
Desastroso. Lento, pesado, frágil. Un desastre con mayúsculas.
Insua | 0 |
Torpe. Justa o no, la roja era evitable. Su partido, como el de otros, bochornoso.
El Yamiq | 2 |
Contagiado. No es de los más señalados, pero tampoco se salva del desastre.
Larios | 2 |
Blando. Fatal en defensa y poco ayudado. Reaccionó tras el descanso.
Francho | 2 |
Desconocido. A años luz de una versión decente. Superado siempre.
Akouokou | 1 |
Incomprensible. Cuando se presentó al partido, estaba ya decidido. Ruinoso.
Valery | 0 |
Irreconocible. Ni está ni se le espera. Algo ha pasado con él. Ni una a derechas.
Rober | 2 |
Aletargado. Apareció por el partido en la segunda parte. Se le echó de menos.
Soberón | 0 |
Invisible. Alguno se percató de que estaba cuando fue sustituido. Desastroso.
Dani Gómez | 5 |
Salvado. Su gol le salva. Cuando más necesario era, Sellés lo sacó del campo.
Cuenca (5). Honrado.
Gomes (5). Valiente.
Agada (3). Inservible.
Terrer (4). Despistado.
Moyano (-). Recurso.
