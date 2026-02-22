Andrada, alguien decente: las puntuaciones del Andorra-Real Zaragoza

EL MEJOR

Andrada

Digno |6| De los pocos que dio la cara por el escudo. Poco que hacer en los goles.

Aguirregabiria | 0 |

Desastroso. Lento, pesado, frágil. Un desastre con mayúsculas.

Insua | 0 |

Torpe. Justa o no, la roja era evitable. Su partido, como el de otros, bochornoso.

El Yamiq | 2 |

Contagiado. No es de los más señalados, pero tampoco se salva del desastre.

Larios | 2 |

Blando. Fatal en defensa y poco ayudado. Reaccionó tras el descanso.

Francho | 2 |

Desconocido. A años luz de una versión decente. Superado siempre.

Akouokou | 1 |

Incomprensible. Cuando se presentó al partido, estaba ya decidido. Ruinoso.

Valery | 0 |

Irreconocible. Ni está ni se le espera. Algo ha pasado con él. Ni una a derechas.

Rober | 2 |

Aletargado. Apareció por el partido en la segunda parte. Se le echó de menos.

Soberón | 0 |

Invisible. Alguno se percató de que estaba cuando fue sustituido. Desastroso.

Dani Gómez | 5 |

Salvado. Su gol le salva. Cuando más necesario era, Sellés lo sacó del campo.

Cuenca (5). Honrado.

Gomes (5). Valiente.

Agada (3). Inservible.

Terrer (4). Despistado.

Moyano (-). Recurso.