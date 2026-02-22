Calma tensa con Sellés: el Zaragoza estudia la situación, pero no se prevé un relevo inmediato

No había previsión en el Real Zaragoza de un relevo en el banquillo pasara lo que pasara en Encamp, pese a la mala dinámica que ya llevaba el equipo, con una victoria en 10 partidos antes de llegar a Andorra (ahora es una de 11 y 9 puntos de 33) y sin ganar en la segunda vuelta. Había confianza en Sellés, en su capacidad para desatascar al equipo, al que había logrado levantar y que se le ha caído de nuevo, pero la mala imagen, pésima sobre todo en la primera parte ante el conjunto andorrano, levantó polvareda y movió teléfonos tras el partido entre la propiedad, con el consejero Mariano Aguilar como cabeza visible de la misma, aunque ya se sabe que el grupo inversor tiene muchas ramificaciones, la dirección general de Fernando López y la deportiva de Txema Indias, cuya labor también está en el disparadero, aunque su relevo ahora mismo no tenga ningún efecto sobre el césped.

El club, en estos momentos, no prevé ningún movimiento drástico en el banquillo y la salida de Rubén Sellés antes del partido ante el Burgos de este sábado en casa, puesto que este frente al cuadro burgalés ya sí es frontera para el técnico, mucho más tras la mala imagen y la derrota ante el Andorra. Con todo, la situación para el técnico ya es límite, con el crédito agotado en la práctica.

Con 15 jornadas por delante, 45 puntos todavía por disputar y una permanencia a seis puntos (lo cogió en la jornada undécima al Zaragoza a cinco de la salvación y suma 18 puntos de 51, la entidad, donde el predicamento de Sellés tiene base y se confía de forma mayoritaria en su labor, se puede ver obligada a buscar el tercer entrenador del curso tras Gabi y el entrenador valenciano, sin contar ahí la interinidad de Emilio Larraz.

Las conversaciones entre los propietarios, con el mayor peso de Forcén en las decisiones en los últimos tiempos, van a seguir y no se puede descartar un volantazo en las próximas horas, aunque la sensación es que de momento Sellés, pese a que el Zaragoza vuelva a ser colista, tiene muchas papeletas para sentarse en el banquillo ante el Burgos el sábado en el Ibercaja Estadio, si bien en ese partido el clima contra el entrenador ya puede ser muy adverso por una afición ya muy harta. La grada también ha perdido la confianza en la labor de un técnico en el que creyó como salvador cuando fue capaz de levantar al equipo tras las tres derrotas encajadas cuando llegó a ocupar el sitio de Larraz y antes de Gabi, que dejó un Real Zaragoza hundido.

García Plaza y Sergio

Sellés, cuando llegó en octubre, firmó contrato hasta junio con un año más en función de la permanencia, por lo que su despido no es elevado en lo económico. El Zaragoza no tendría mucho margen de maniobra a la hora de buscar un sustituto de garantías. La situación de Luis García Plaza y Sergio González es muy similar, idéntica en el caso del madrileño, teniendo en cuenta que cuando Sellés fue el elegido ambos rechazaron la posibilidad de venir.

Con Sergio podría haber alguna opción más que entonces, al menos que escuchara la oferta, aunque en principio su idea no estaría en el equipo zaragocista y sí más en esperar a un proyecto, probablemente en el extranjero, la próxima temporada y ya ha rechazado recientemente a algún club más de Segunda en mejor situación que el Zaragoza.

Juan Ignacio Martínez fue el candidato claro de una parte, la deportiva en concreto, de la entidad, que valoró su experiencia en estas situaciones y su conocimiento reciente del club, pero la propiedad no quiso que el entrenador alicantino se hiciera cargo en octubre del equipo, algo que en teoría no habría variado ahora. Ni con JIM, ni con Sergio, ni con Luis García Plaza se ha hablado hasta este domingo por parte del Zaragoza. Otra vía sería David Navarro, en la SAD como enlace de la cantera y el primer equipo desde el 13 de noviembre y que ya se hizo cargo del Zaragoza un partido cuando dimitió Víctor Fernández.