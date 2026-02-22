La contracrónica del Andorra-Real Zaragoza (2-1). Hagan algo, el abismo está ahí

Perdió el Real Zaragoza en Andorra en un partido con connotación de final que el equipo no lo jugó como tal, lo que no es novedad, aunque esa vez fue hasta peor. El abismo, con 15 jornadas por delante y con 6 puntos de distancia con la permanencia, está ahí, delante de los ojos y una victoria de once partidos, nueve puntos de 33 posibles, ya ponen el foco en Rubén Sellés, al que se le ha atascado la reacción por completo y que ahora ya no es una solución para el inmenso problema que tiene el equipo, que se despeña camino de la tercera categoría, fuera del balompié profesional. La aseveración ya es por sí suficiente para ver la gravedad de las circunstancias.

Llegados a este punto, en esta situación que, se mire como se mire, es absolutamente terrorífica, hay que intentar algo, no morir por inanición, porque ahora mismo el Zaragoza de Sellés, que le dio sin resultado otro giro al once, con las entradas insustanciales de Soberón y Valery y con el cambio de esquema, pero que no es capaz de transmitir a los jugadores la gravedad del momento ni las herramientas para salir de él.

Habla de competir, lo que el Zaragoza casi nunca lo hace, sobre todo en las ridículas primeras partes que perpetra, aunque la de Andorra se llevó la palma, y habla de que la afición da recibimientos tibios y debe ofrecer un paso adelante, pero su Zaragoza no los da. En Andorra la imagen hasta el descanso fue bochornosa, a años luz de lo que Sellés pedía a la grada, que primero tendrá que darlo su equipo, que no lo hace.

Ha gozado Sellés de un viento a favor sin apenas méritos como muy pocos técnicos en esta historia reciente, con unos números sin defensa y una aseveración de que solo podía ser la salvación con él que no tiene ninguna base, ni real ni virtual. Tomó un equipo muerto, al que le costó revivir tras la negra etapa de Gabi, elevó el nivel, pero de un tiempo a esta parte el Zaragoza se le ha caído, ya no futbolísticamente, que también, sino en actitud y en aptitud.

La primera parte, peor que todas las malas recientes, retrata a este colista sin recursos. El Andorra, un compendio de miedos, se asustó tras el gol de Dani Gómez pese a la expulsión de Insua, pero el Zaragoza, a estas alturas, no le gana a nadie

No era la intención de la entidad, al menos pública, y así lo contó este diario, de que el entrenador se jugara el puesto en Encamp, pero a estas alturas, una vez pasado el mercado y con unos refuerzos que apenas aportan cosas, detalles de Rober, desaparecido en Andorra, y jerarquía de El Yamiq, al margen, no hay otra vía para buscar el milagro que un relevo en el banquillo, la idea solo debería ser agotar esa bala, no dejar que este Zaragoza diga adiós al fútbol profesional sin pelear.

El Zaragoza de Sellés, con 18 puntos de 51, no se va a salvar y es necesario ese cambio después de que la imagen del equipo fuera del todo insultante hasta el descanso. Después, la segunda amarilla de Insua y los miedos del Andorra tras el gol de Dani Gómez generaron una sensación de que el Zaragoza podía sumar un punto que también era insuficiente. No se dio y la derrota mantiene al equipo colista y con todo el aspecto de ser uno de los cuatro que se van a ir al hoyo al acabar el curso.

Restan 45 puntos por disputarse y el Zaragoza necesita en torno a la mitad para lograr salvarse. La dificultad de la empresa se señala solo con mostrar esos datos, pero aún se agiganta si se miran los últimos partidos, esta segunda vuelta de cuatro puntos de 18 posibles y de malas sensaciones en cadena. El drama está ahí, la situación es la que es y el abismo está a los pies. El club, tan ausente como siempre con esta propiedad, la verdadera culpable de esta situación, propietarios, consejeros y director general en ese foco, tiene la palabra. O no...