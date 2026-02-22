Juan Larios, sobre la primer parte ante el Andorra: "Energía no puede faltar nunca y menos llevando el escudo del Real Zaragoza"
El lateral del conjunto blanquillo asegura que la imagen mostrada por el equipo el primer tiempo "no se puede repetir"
Juan Larios se ha pronunciado tras el partido ante el Andorra sobre la imagen mostrada por el equipo, en especial en «una primera parte que no se puede repetir». El futbolista cree que al equipo le faltó intensidad, algo que no se puede tolerar llevando la elástica blanquilla. «Energía no puede faltar nunca y menos llevando este escudo», afirma.
Además, el lateral izquierdo del Real Zaragoza ha reconocido a pie de campo en una breve comparecencia para Aragón Deporte tras el choque que la reacción fue la correcta, pero no llegó a tiempo y la remontada no se culminó: «La actitud es esa, pero no se puede esperar a ganar los partidos en los últimos 30 minutos».
Sobre la expulsión, quiso ser precavido con sus palabras para evitarse problemas mayores: «Si hablamos de los árbitros demasiado podemos salir perjudicados y yo quiero estar ayudando al equipo en el campo». Además, está convenido de que el equipo tiene que preocuparse de jugar al margen de lo que decidan los colegiados: «Parece que no van a estar con nosotros, pero tenemos que competir independientemente de los árbitros».
