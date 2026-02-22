Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Insua, undécima roja del curso y baja ante el Burgos

El central vio dos amarillas, la primera por una falta dura y la segunda, más rigurosa, por soltar el brazo, y no podrá jugar el sábado en una lista de ausencias muy larga

Pablo Insua, durante el partido en Encamp.

Santiago Valero

Pablo Insua fue expulsado ante el Andorra y es la undécima roja que ve un jugador del Real Zaragoza en esta temporada. El central gallego vio la primera amarilla al filo de la media hora por una dura entrada a Min-su Kim y la segunda se la mostró Eder Mallo por soltar el brazo en el 50 ante Sergio Molina, en una amarilla mucho más rigurosa que la primera y que hará que sea baja el sábado ante el Burgos.

La primera amarilla, en el 29, fue "por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón", según consignó Eder Mallo en el acta, mientras que la segunda, ya en el 50, "por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón". El acta describe bien las dos faltas y en principio no caben demasiadas alegaciones al acta por esas tarjetas, si bien el contacto con el brazo de la segunda amarillaes muy leve y por ahí el club podría estudiar el recurso.

El Zaragoza es el equipo de Segunda de largo que más rojas lleva, con dos de Paul Akouokou y una de Pomares, Juan Sebastián, Radovanovic, Saidu, Soberón, Cuenca, El Yamiq, Bakis y la de Insua en Encamp para aumentar una lista que no parece tener fin en este curso y cuando quedan 15 jornadas aún. A esas rojas se añaden las que vieron Gabi, primer entrenador, ante el Córdoba, y Chus Herrero, uno de sus asistentes, ante el Albacete en el comienzo de la temporada.

De cara al partido contra el Burgos, Insua es baja y tampoco llegan seguro los lesionados Tachi, Saidu, Pomares y Guti, mientras que tiene pocas posibilidades de hacerlo Keidi Bare. Sí parecen recuperables Bakis y Kenan Kodro, y Radovanovic estará en función de sus sensaciones en el esternón tras la fractura, lo mismo que Toni Moya en la tibia. Para este partido contra el Andorra, el Zaragoza tenía 9 bajas, sin contar ahí a Paulino, ya sin ficha.

