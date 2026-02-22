El protagonista del rival del Real Zaragoza: FC Piqué, propietario, máximo representante... y entrenador

El Real Zaragoza vio pasar a Gerard Piqué una temporada, cedido por el Manchester United en la 06-07, y ya por entonces, sin haber llegado a los 20 años, dejó constancia de sus cualidades futbolísticas, que le convertirían en uno de los mejores centrales de la historia de España, con un impresionante palmarés, y de su arrolladora personalidad. El exjugador no tiene término medio cuando se involucra en algo y el FC Andorra, del que es máximo accionista desde que 2018 a través de su empresa Kosmos Global Holding, fundada en 2017, es otro ejemplo de ello. Piqué es propietario, máximo representante de la entidad andorrana (el presidente es Ferran Vilaseca)... y también entrenador, porque con Jaume Nogués, director deportivo y su mano derecha en la entidad, es el que toma las decisiones futbolísticas del equipo en los últimos meses.

Ya lo hacía la temporada pasada, cuando en Primera RFEF decidió la destitución en enero de Ferran Costa para que Beto Company ocupara su lugar nominal y Piqué bajase al barro del banquillo de una forma muy real. "Se ha puesto de entrenador, algo así como de jueves o viernes a domingo. Nos ayuda con la táctica y hace como de segundo. Cuando se mete en algo, va a full, no tiene término medio, está comprometido con todo", decía el curso pasado en marzo el arquero del equipo Oier Olazabal, que había coincidido con Piqué en el Barcelona, admitiendo lo sabido, que el exjugador, que no tiene el título de entrenador y que de momento ha descartado esa vía en su polifacética vida, estaba muy metido en el día a día.

El Andorra se levantó y logró el ascenso y Piqué aspostó por Ibai Gómez como técnico. Desterró esa cercanía y dio más autonomía a Ibai, pero su cese a finales de noviembre supuso que el excentral retomara su peso en la dirección del equipo. Carles Manso, que estuvo en el cuerpo técnico de Ferran Costa y Beto Company y que empezó el curso como Team Manager o director de Fútbol, es el entrenador nominal, el que se sienta en el banquillo, pero Piqué y Nogués, del que el máximo accionista dice que son "sus ojos" cuando no está son los que deciden.

Manso, entrenador nominal

Obviamente, conocimientos futbolísticos le sobran a Piqué, tras una extensa y triunfal carrera, pero la estrategia, de momento, no ha funcionado en demasía, porque los números del Equipo de Trabajo como se les llama en el Andorra a ese triunvirato de Piqué, Nogués y Manso son muy similares a los de Ibai y el equipo no termina de alejarse del descenso. Al revés, se acerca a él. Piqué, que se fue de la cantera del Barcelona para fichar por el United donde Alex Ferguson era el entrenador-mánager de los red devils, cree que ese modelo es el que necesita el Andorra, aunque eso implique que en algunos partidos, y no en pocos, se haya podido ver a Manso con un pinganillo para recibir las instrucciones mientras el exjugador y Nogués están en la grada o en un palco de prensa.

Del Estadi Nacional a Encamp por 800.000 euros El FC Andorra juega sus partidos esta temporada, ya lo hizo en los playoffs, en el Nou Estadi de Encamp, junto a la capital del Principado y campo que es propiedad de la Federación Andorrana, donde el Zaragoza disputará su primer partido en su historia. Hasta la pasada temporada ha jugado en el Estadi Nacional, con el que mantuvo el club una agria polémica por los usos de esa instalación, que también debía utilizarse para el rugby, y Piqué quería que fuera de uso único para su equipo. Al final, llegó a un acuerdo entre el propio Gobierno de Andorra, la Federación y la entidad para irse a Encamp, por el que se abona un alquiler que sale de las arcas gubernamentales y de las del club de 800.000 euros para nueve meses. Si jugara los playoffs de ascenso esa cifra aumentará, pero anda muy lejos de ello.

Además, Ferguson era una leyenda del banquillo del United y el modelo que Piqué quiere imponer supone que de lunes a jueves, cuando él no está, la intensidad del día a día se resienta, por no hablar de que los jugadores, ni los titulares ni los suplentes, no tienen demasiado sentido de autoridad cuando las instrucciones les llegan del actual entrenador nominal.

En este sentido, la alargada sombra de Piqué es mucho mayor ahora que el curso pasado con Company. Su gestión, por supuesto, es también muy evidente y clara en los fichajes, Yeray Cabanzón, llegado este enero cedido del Racing, es una debilidad suya tras enfrentarse al Andorra con la Ponferradina la temporada pasada en el playoff de ascenso con victoria del equipo tricolor.

Nogués y Piqué, en el banquillo del estadio. / FC Andorra

Polémicas arbitrales

Piqué, además, ha dado muestras esta temporada también de su carácter y su vehemencia. Contra el Mirandés, junto a Manso y Nogués, insultó al colegiado, lo que repitió contra el Leganés ("Esto es una puta vergüenza y ahora si quieres lo pones en el acta", le dijo al árbitro ese día), mientras que ante el Deportivo, en el descanso, le espetó al árbitro: "Qué fácil es pitar a los pequeños". Curiosamente, ese duelo lo ganó en el tramo final con un gol de Lautaro de León en el 77. Dos multas de 9.000 euros y una de 6.000 lleva el Andorra por esos hechos con el aviso de una sanción ejemplar, con hasta de pérdida de puntos, si vuelve a repetirse un incidente similar.

Antes del choque ante la Cultural Leonesa el 10 de enero animó a todos los seguidores del Andorra a que acudieran con palas para quitar la nieve sobre el césped del Nou Estadi de Encamp y el partido se pudo jugar. Piqué, que cogió al Andorra en la Primera Catalana y que prometió que en ese equipo se escucharía el himno de la Champions que tantas veces él oyó como jugador, ha firmado dos ascensos a Segunda, compró la plaza antes del Reus en lo que era la Segunda B y mantiene su idea de llevar a lo más alto a ese equipo. Ha triunfado como jugador y empresario y lo quiere hacer como propietario, teniendo en cuenta que ya fusionó en junio de 2024 el Gimnàstic Manresa y el Artesa de Lleida para crear el filial del club tricolor, y ahora se ha interesado en el CE Manresa. No para el exzaragocista, pero ahora anda a full en el Andorra, en el FC Piqué.