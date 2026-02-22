Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Tengo la energía y la fuerza para poder seguir"

Rubén Sellés ha reconocido tras el choque ante el Andorra que el Real Zaragoza no ha estado a la altura de las circunstancias ni al del apoyo de la afición. Aun así, el técnico blanquillo se ve con ganas y con la capacidad de darle la vuelta a la situación. «Tengo la energía y la fuerza para poder seguir, como lo hemos hecho anteriormente», afirma.

El entrenador del Real Zaragoza, quien pidió la semana pasada un mejor recibimiento por parte de los desplazados, ha querido «agradecer a la afición todo el apoyo que ha dado durante los 95 minutos» y ha admitido que el conjunto blanquillo no fue capaz de igualar la apuesta. «El otro día pedí un apoyo. Lo han dado y hoy hemos sido nosotros los que no lo han hecho», admite Sellés, quien no tiene «problema en asumir sus palabras».

Sobre lo que ha llevado al Zaragoza a no competir la primera hora del encuentro en Andorra, el técnico cree que el problema no tiene nada que ver con lo físico ni con la calidad de la plantilla, sino con el enfoque. «Hemos tenido ese bloqueo durante 60 minutos». Sin embargo, aunque a destiempo, el equipo ha terminado reaccionando y ha acabado con opciones de puntuar: «Luego hemos sido competitivos, agresivos. Hemos podido meter ese gol y hemos tenido opciones para empatar».

Rubén Sellés en el banquillo de Encamp durante el partido ante el Andorra. / Carlos Gil-Roig

Pese a todo, el conjunto blanquillo se vuelve a casa de vacío tras tirar a la basura la primera mitad y Rubén Sellés asume la culpa: «No podemos empezar un partido así y el máximo responsable soy yo». El entrenador sigue trabajando para inculcar en sus jugadores un mensaje de competir todos los duelos, independientemente de cuál sea el resultado final: «Venimos de un partido donde sí lo habíamos hecho, aunque no pudimos ganar». Tras la derrota, la situación, nuevamente, «requiere un cambio en la orientación de ciertas cosas», asegura.

No obstante, quedan 15 jornadas todavía por disputar en Segunda División y el entrenador no lo ve todo perdido. «No estamos muertos. Hemos estado en otras situaciones similares que hemos podido revertir». Para ello, la clave «es una cuestión de consistencia», una cualidad que, explicó el técnico, el Zaragoza siempre ha tenido cuando ha ganado. «En las situaciones donde hemos sido exitosos, hemos sido consistentes, en organización, en seguridad. Tratamos de realizar variaciones para recuperarla», indica.

Rubén Sellés en el banquillo de Encamp durante el partido ante el Andorra. / Carlos Gil-Roig / FC9

La prioridad del entrenador para agotar sus balas al frente del banquillo zaragocista es «crear un equipo que tenga una identidad». En este sentido, y tras no querer achacar el resultado a la roja vista por Insua, el técnico ha rechazado «tirar balones fuera» con excusas. «Tenemos que ser capaces de dejar el papel de víctima a un lado para poder revertir la situación». Además, ya piensa en cómo eliminar ese papel y «cómo dar el paso para ir a por el partido» desde el primer minuto.

Por último, sobre su posible destitución, ha recordado que su continuidad al frente del Real Zaragoza no está en sus manos y que aceptará lo que el club considere oportuno. «Las decisiones no dependen de mí, sino de los resultados. Asumiré lo que tenga que venir y daré el 100 % hasta el último día», ha añadido.