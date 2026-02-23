Mariano Aguilar, los mandamases en la sombra y la terrible situación a la que han llevado al Real Zaragoza

Era 16 de marzo de 2025 cuando el Real Zaragoza anunció la destitución conjunta de Juan Carlos Cordero, hasta entonces director deportivo, y de Miguel Ángel Ramírez, el entrenador que se llevó por delante a su gran valedor en el club además de a todos los integrantes de sus respectivos grupos de trabajo. No ha transcurrido ni un año de aquello y la situación de la SAD y del equipo, que van de la mano, es todavía más dramática.

Después de la derrota en Andorra con una de las primeras partes más bochornosas que alcanza el recuerdo, tanto desde el punto de vista futbolístico como por la vergonzosa actitud mostrada sobre el campo, el Real Zaragoza ha vuelto a ser colista de Segunda División. A falta de 15 jornadas para el final del campeonato, el conjunto aragonés es uno de los principales candidatos a perder la categoría y atraviesa por la crisis más profunda de su historia.

Todo es disparatado en esta SAD de los juegos de sombras: en menos de un año ya ha quemado en la hoguera de su propio caos a otro director deportivo, Txema Indias, y está a punto de socarrar a otro entrenador, Rubén Sellés, el segundo de este curso. En realidad, Indias ha ardido solo en la pira de su incompetencia: prácticamente nada de su obra ha tenido sentido desde su fichaje en junio pasado. Su figura está en el centro mismo de las responsabilidades de lo que está ocurriendo esta temporada tan catastrófica. Su plantilla es una oda a la incapacidad y un máster acelerado de cómo dilapidar el mayor límite salarial de la SAD en estos 13 años en Segunda con decisiones lamentables y fichajes más propios de un ejecutivo amateur que de un hombre con dos ascensos a Primera a sus espaldas.

Sellés heredó un muerto, lo revivió y lo llevó con vida hasta el mercado de invierno. Todo ello sin abandonar en ningún momento los puestos de descenso aunque alimentando la esperanza con razones fundadas. Sin embargo, la cresta de su ola duró poco. En las últimas once jornadas, desde el tránsito de 2025 a 2026 hasta este mismo instante, ha sumado solo una victoria y acumula un horrendo balance: 9 puntos de 33.

Sellés fue un fichaje de empresa que Indias asumió como anteriormente había aceptado a Gabi. De empresa quiere decir obra y gracia del grupo de inversión y de los verdaderos mandamases del club: Mariano Aguilar y el resto de innombrables de Madrid. Ese clan de personajes ocultos que hacen y deshacen, tejen y manejan. Hacen mal, deshacen mal, tejen mal y manejan peor. Mientras, Jorge Mas sigue ausente, totalmente despreocupado con lo que pueda pasar al otro lado del Atlántico.

Poco menos de un año después de mandar a su casa a Cordero y a Ramírez, el Real Zaragoza está en medio de un incendio muchísimo mayor. Esas llamas ya han abrasado la credibilidad de Indias y la de Sellés está casi agotada. Mas, Aguilar y todos sus compañeros de fatigas han puesto en riesgo la continuidad del Real Zaragoza en el fútbol profesional y lo tienen muy cerca de caer por un precipicio inimaginable, en una situación terrible.