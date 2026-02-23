El Real Zaragoza compensará a los zaragocistas que se quedaron sin entrar al partido en Andorra

Un día después de lo sucedido en Andorra, cuando 45 zaragocistas no pudieron acceder al Nou Estadi de Encamp tras haber comprado su localidad con la ayuda de David Gracia, zaragozano, zaragocista y que reside en el Principado, el Real Zaragoza ha realizado un comunicado en el que "lamenta profundamente" lo sucedido y expresa su malestar "por el perjuicio ocasionado a estos aficionados, que se desplazaron hasta Andorra sin haber sido informados previamente de la cancelación de sus entradas" y como compensación les ofrece una invitación para elegir entre los seis próximos partdos, ya sea en casa (Burgos,Almería o Racing) o fuera (Cádiz, Deportivo o Leganés). Algunos de esos aficionados que no pudieron presenciar el choque en directo se quedaron en los exteriores en una zona donde subidos a una valla se podía ver el partido.

"El club tuvo conocimiento de esta situación instantes antes del inicio del partido. Desde ese mismo momento, el Real Zaragoza realizó todas las gestiones oportunas con el objetivo de que nuestros aficionados pudieran finalmente entrar al recinto. No obstante, el FC Andorra argumentó que la anulación de dichas localidades respondía a un supuesto caso de “reventa”, acogiéndose al derecho de admisión", asegura el comunicado de la entidad.

"El Real Zaragoza quiere expresar su malestar por lo sucedido y, especialmente, por el perjuicio ocasionado a estos aficionados, que se desplazaron hasta Andorra sin haber sido informados previamente de la cancelación de sus entradas, conllevando el consiguiente coste económico y personal, y sin poder cumplir el objetivo de presenciar el encuentro", añade la entidad. "En reconocimiento a su compromiso, fidelidad y constante apoyo al equipo, el club desea compensarlos por no haber podido entrar al estadio después de haber viajado, ofreciéndoles una invitación a elegir entre uno de los seis próximos partidos que disputará nuestro equipo. A tal efecto, nos pondremos en contacto individualmente con cada uno de los afectados para gestionar dichas invitaciones".

Desde el Andorra solo se argumenta que se cumplió con la legalidad, que se dieron "las entradas que acordamos para la afición visitante (149 al precio de 50 euros cada una) y a partir de ahí intentamos preservar que la parte de la afición local fuera para la afición local". Se añade que cuando llegó este aficionado que había comprado las entradas para otros zaragocistas se le hizo constar el reglamento de la Liga a tal efecto. El club andorrano ya canceló la venta de entradas on line antes del partido y notificó los motivos a los aficionados que contactaron con la SAD: "En las taquillas del estadio no venderemos entradas visitantes ni entradas a aficionados visitantes en zona local, por motivos de seguridad".

LaLiga asegura que cualquier forma de compra acumulativa de entradas en un sector del estadio que pudieran ser adquiridas por la afición del club visitante dicha circunstancia se notificará de inmediato al director de Seguridad y pone el listón en no más de seis y siempre para aficionados locales o neutrales

El reglamento de LaLiga

En ese reglamento de la patronal de los clubs se asegura que "si se detectase cualquier forma de compra acumulativa de entradas en un sector del estadio que pudieran ser adquiridas por la afición del club visitante dicha circunstancia se notificará de inmediato al director de Seguridad, qu adoptará las medidas oportunas". Además, para "la adquisición de seis o más entradas por parte de una misma persona, el club establecerá un procedimiento específico que será orientado al cumpliento de los siguientes extremos: que las entradas destinan a aficionados locales o neutrales y que existe una persona responsable del grupo, debidamente identificada ante el club, además del cumplimiento del reglamento con los partidos de alto riesgo".