El jugador del Real Zaragoza Álex Gomes, convocado con la selección española sub-18

El jugador del Real Zaragoza Álex Gomes ha aparecido en la convocatoria de la selección española sub-18 anunciada este martes por el entrenador David Tenorio. El canterano del conjunto blanquillo, con ficha juvenil aunque en dinámica del primer equipo desde el comienzo de temporada, ha jugado en 8 encuentros de Liga este curso, partiendo de titular en 6 de ellos, y ha disputado un total de 566 minutos.

Ález Gomes, en el partido entre el FC Andorra y el Real Zaragoza en Encamp. / Carlos Gil-Roig

El seleccionador del combinado nacional ha dado una lista con hasta 26 futbolistas. La nómina para viajar del domingo 1 al miércoles 4 de marzo a Los Ángeles de San Rafael cuenta con jugadores en propiedad de 13 clubs: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Espanyol, Levante, Elche, Sevilla, Real Betis, Villarreal, Tenerife, Osasuna y Basconia.

Todo ello, con el objetivo de empezar a preparar la fase de clasificación para el Europeo sub-19 de 2027 según marca el nuevo formato establecido por UEFA. En el sorteo, que se celebró el pasado diciembre, España quedó encuadrada en el grupo A5 y tendrá como rivales a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Bulgaria, contra las que se enfrentará del miércoles 25 al martes 31 de marzo.

La lista de convocados la completan Joel Rodríguez (RCD Espanyol), Iker Rodríguez (FC Barcelona), Pablo Mollá (Valencia CF); Nacho Pérez (Levante UD), Álex Herráiz (Elche CF), Álex Campos (FC Barcelona), Alejandro Gomes (Real Zaragoza), Miguel Gil (Club Atlético de Madrid), David Delgado (Elche CF), Iker Quintero (CD Basconia), Álvaro Lezcano (Real Madrid CF); Nico Guillén (Sevilla CF), Pedro Villar (FC Barcelona), Pedro Rodríguez (FC Barcelona), Miguel Romero (Real Betis Balompié), Carlos Macià (Villarreal CF), Toni Fernández (FC Barcelona), Guille Fernández (FC Barcelona); Dani Fernández (CD Tenerife), Manuel Ángel Castillo (Sevilla CF), Miguel Llorente Cubo (Club Atlético de Madrid), Asier Bonel (CA Osasuna), Nuhu Fofana (FC Barcelona), Adrián Pérez (Real Madrid CF), Alexis Ciria (Real Madrid CF) y Lorenzo Johan Oertli (FC Barcelona).