Sellés no ha recibido un ultimátum y el mensaje del club es de confianza

El Real Zaragoza no ha transmitido a Rubén Sellés ninguna idea de ultimátum de cara al partido ante el Burgos de este sábado. No parece que el entrenador superara un nuevo tropiezo ante el conjunto burgalés, este además en el Ibercaja Estadio y con la reacción de la grada como factor a considerar, tras una racha impropia de una victoria en 11 encuentros y nueve puntos de 33 posibles, y que todo lo que no sea ganar supondrá su destitución como entrenador zaragocista. El club, en sus mecanismos de poder tan repartidos, si bien el central está en Madrid, no ha hecho llegar otro mensaje que de confianza a un Sellés que ayer lunes se pasó por la Ciudad Deportiva, donde estaban algunos de los jugadores lesionados, y ya ha empezado con sus ayudantes a preparar el duelo ante el Burgos. Esta tarde (18.00 horas) lo hará con sus jugadores en el Ibercaja Estadio, lugar inhabitual para la primera sesión semanal.

En este sentido, la mala imagen en Andorra, sobre todo en una primera parte bochornosa y la situación insostenible de un equipo colista, sí provocó muchas llamadas y conversaciones tras el partido en Encamp, donde Sellés no llegó con su puesto en juego, no al menos de manera verbal hacia él, pero la manera de perder sí provocó un cataclismo y muchos nervios, aunque nada sucedió tras el choque ni ayer, porque la propiedad, donde el consejero Mariano Aguilar es el brazo ejecutor, mantuvo el mensaje de continuidad en el banquillo a la espera de que llegue una reacción ante el Burgos. Su salida si no llega esa victoria también podría ir acompañada de la de Txema Indias, como sucedió en marzo pasado con Cordero y Ramírez, pero se marche o no el director deportivo ahora su continuidad la próxima temporada (tiene contrato hasta 2027) parece cada vez más quimérica.

"Voy a pelear hasta el último día y tengo energía. Las decisiones no dependen de mí. Entiendo lo que es el fútbol y lo asumo, aunque no me guste. Tengo capacidad para seguir al frente, pero no lo tengo que juzgar yo", aseguró el entrenador tras el choque en Andorra

Gabi y Ramírez fueron destituidos en octubre y marzo pasados y acudieron al último partido como entrenadores, en ambos casos en Almería, con la sensación de la soga al cuello, pero sin el mensaje directo por parte de la entidad hacia ellos. Tampoco se ha producido ahora ni probablemente lo haga en estos días, pero la impresión es que todo lo que no sea una victoria ante el conjunto burgalés acabará con su etapa en el Zaragoza. "Prefiero asumir responsabilidades que tirar balones fuera. Voy a pelear hasta el último día y tengo energía. Las decisiones no dependen de mí. Entiendo lo que es el fútbol y lo asumo, aunque no me guste. Tengo capacidad para seguir al frente, pero no lo tengo que juzgar yo. Asumiré lo que tenga que venir, la responsabilidad y daré el 100% y la cara en todo momento", dijo Sellés tras la derrota ante el Andorra.

Los nervios del club

Solo dos días antes, en la previa de ese duelo, sí dejó entrever el entrenador nervios en una parte del club, ya que "hay gente que está un poco nerviosa a nivel clasificatorio, pero es donde llevamos estando todo el año, aunque intentamos revertirlo, hay gente que sabe que estamos haciendo el trabajo que hacemos desde dentro y sigue apoyándonos. El mensaje solo tiene que ser de ir a por todas y el que no esté, me da igual que de manera interna en el club o no, que por lo menos no me moleste", señaló, sin concretar destinatarios de ese mensaje.

Solo una semana antes, en su conferencia previa al duelo en León ante la Cultural, había sido menos tajante con los nervios e igual de seguro con las muestras de confianza a su trabajo; «El club me manda un mensaje de tranquilidad y apoyo a lo que hacemos y yo obviamente que me veo capacitado. Y es verdad que se nos juzga en cada encuentro a los entrenadores y una semana parece que somos los mejores y a la siguiente, todo lo contrario", dijo antes de ese empate en León donde el propio entrenador agitó el avispero al señalar a la afición y pedirles un paso adelante catalogando el recibimiento de tibio en ese duelo. Matizó, sin rectificar esas palabras, obligado por el club, pero en ese momento en la entidad no había ninguna idea de acelerar un relevo en el banquillo.

El entrenador, cuando llegó en octubre, firmó contrato hasta junio con un año más en función de la permanencia, por lo que su despido no es elevado en lo económico. La situación de Luis García Plaza y Sergio González es muy similar, idéntica en el caso del madrileño, teniendo en cuenta que cuando Sellés fue el elegido ambos rechazaron la posibilidad de venir.

La derrota en Andorra, como ya dijo este diario antes de ese duelo, si le podía poner a Sellés en el foco, pero eso se aumentó con la mala imagen y las sensaciones que dio el Zaragoza, aunque la idea de no tomar una decisión drástica se mantuvo tras el partido y ayer. El entrenador, cuando llegó en octubre, firmó contrato hasta junio con un año más en función de la permanencia, por lo que su despido no es elevado en lo económico. El Zaragoza no tendría mucho margen de maniobra a la hora de buscar un sustituto de garantías. La situación de Luis García Plaza y Sergio González es muy similar, idéntica en el caso del madrileño, teniendo en cuenta que cuando Sellés fue el elegido ambos rechazaron la posibilidad de venir.

Juan Ignacio Martínez fue el candidato claro de una parte, la deportiva en concreto, de la entidad, que valoró su experiencia en estas situaciones y su conocimiento reciente del club, pero la propiedad no quiso que el entrenador alicantino se hiciera cargo en octubre del equipo, algo que en teoría no habría variado ahora. Ni con JIM, ni con Sergio, ni con Luis García Plaza se ha hablado hasta ahora por parte del Zaragoza. Otra vía sería David Navarro, en la SAD como enlace de la cantera y el primer equipo desde el 13 de noviembre y que ya se hizo cargo del Zaragoza un partido, contra el Racing de Ferrol en La Romareda y con victoria (1-0) cuando dimitió Víctor Fernández.