Así ha sido el fin de semana goleador para los dos zaragozanos en la Championship: "Feliz por mi primer gol"

Buenas noticias desde Inglaterra para los dos jugadores criados en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Aunque su tiempo de formación fue distinto en las instalaciones de la carretera Valencia, Iván Azón y Carlos Vicente vieron puerta la misma jornada en sus respectivos encuentros de la Championship inglesa.

La aventura de Vicente en la categoría de plata del fútbol inglés ya tiene recompensa. El extremo zaragozano, que fue uno de los traspasos más "polémicos" de este pasado mercado invernal, abandonó el Deportivo Alavés para poner rumbo al Birmingham City a cambio de ocho millones de euros. El Vikingo, así se le conoce dentro del mundo del fútbol, se estrenó como goleador en la Championship con un tanto que abrio la lata en la victoria de su equipo contra el Norwich City.

Una adaptación exprés

Carlos Vicente apenas lleva un mes en Inglaterra, pero su impacto ya se hace notar en el equipo dirigido por Chris Davies. Su adaptación al fútbol inglés está siendo inmejorable. A pesar de la derrota en la FA Cup contra el Leeds United, desde la llegada del aragonés, el equipo 'blue' suma tres victorias y un empate en liga, una racha que le permite al Birmingham estar a dos puntos de los puestos de ascenso a la máxima competición de Inglaterra.

El vikingo pudo celebrar este fin de semana su primer gol en la victoria contra el Norwich City. La acción fue pura esencia Championship: desmarque al espacio, velocidad y determinación. El envío de Bright Osayi-Samuel dejó a Carlos Vicente en ventaja y el extremo resolvió con un remate raso, superando al guardameta Vladan Kovacevic.

Un tanto que abrió el marcador y reforzó su candidatura a pieza estructural en el tramo decisivo del campeonato. "Otra gran victoria para mantener viva nuestra racha invicta. ¡Estoy muy feliz de marcar mi primer gol con la camiseta del Blues!", decía en su cuenta personal de X.

El triunfo en Carrow Road, sumado al tanto de Marvin Ducksch, prolongó a ocho la racha de partidos sin derrota del Birmingham City. El equipo es séptimo clasificado y se sitúa a solo dos puntos del Wrexham AFC, que marca con 51 unidades la zona de playoff de ascenso a la Premier League. El jugador zaragozano se marchó traspasado en la ventana de enero dejando una pequeña compensación económica en el Real Zaragoza.

Gol y asitencia para Iván Azón

Iván Azón volvió a ver puerta este fin de semana tras dos meses de sequía goleadora en la Championship de Inglaterra. El delantero, que abandonó el Real Zaragoza en enero de 2025 para poner rumbo al Como italiano, se encuentra cedido en el Ipswich donde ha participado en 25 encuentros, 11 de estos como titular. El Ipswich encajó una dura derrota este fin de semana por 5-3 contra el Wrexham, equipo cuyos propietarios son los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

A pesar de la derrota, las estadísticas individuales del ariete fueron las mejores desde su llegada. Azón llevo a cabo una asistencia al más puro estilo del delantero. Iván se jugó el físico para poner la puntera y dar un pase de gol a Mehmeti en el primer tanto de su equipo. La tarde fue buena para el delantero criado en el Real Zaragoza. Tras la asistencia, Iván anotó su tercer gol en la categoría de plata del fútbol inglés con un disparo ajustado a la cepa del poste.

El Ipswich se encuentra en cuarta posición, puestos que le permiten disputar los playoff de ascenso a Premier League. La competición no para y esta noche se enfrentan al Watford en una nueva jornada de la Championship.