La amenaza del mayor fracaso en la historia del Real Zaragoza: la plantilla actual acumula 23 descensos

El temido y cercano descenso del Real Zaragoza, al que le restan quince jornadas para evitar el mayor desastre de su historia, no será una sensación extraña para la plantilla, en la que hasta 16 jugadores han experimentado en alguna ocasión la pérdida de categoría dentro del fútbol profesional (de Primera a Segunda División o de Segunda a Segunda B o Primera RFEF).

Entre todos ellos suman un total de 23 descensos (más que los 17 ascensos de categoría acumulados), si bien algunos de ellos se remontan a hace mucho tiempo, como el primero de los tres sufridos por Insua, el que más ha experimentado esa sensación. El gallego cayó con el Deportivo en la 12-13, si bien su participación fue muy pequeña con apenas tres partidos jugados. También bajó dos veces con el Huesca (18-19 y 20-21). En todos los casos, la caída fue desde Primera División, por lo que, en caso de descender con el Zaragoza, sería el primero del central desde Segunda.

No es el caso de Aguirregabiria, que bajó el curso pasado con el Cartagena a Primera RFEF. Antes ya había descendido a Segunda con el Alavés en la 21-22, al igual que Toni Moya. No pertenecía entonces a esa plantilla Tachi, que acabó el curso cedido en el Fuenlabrada, de Segunda, que también perdió una categoría a la que cayó el Valladolid de El Yamiq en la 20-21 y la 22-23.

El rigor de las desdichas también alcanzó a Pomares con el Lorca en la 17-18 para acabar en Segunda B, donde también terminaron el Córdoba y el Lugo de Moyano en la 18-19 y 22-23, respectivamente, o el Villarreal B en el que militaba Tasende en la 23-24 y el Logroñés de Paulino en la 20-21.

De Primera a Segunda cayeron Radovanovic con el Almería en la 23-24, Guti con el Elche un año antes o Keidi Bare con el Espanyol en ese mismo curso. También Kodro, en dos ocasiones, con el Osasuna en la 16-17 y con el Valladolid en la 20-21.

Asimismo, Dani Gómez ya ha sufrido la pérdida de categoría en un par de ocasiones. Lo hizo con el Levante en la 21-22 y con el Espanyol en la 22-23, en ambas ocasiones dejando una Primera División que Valery abandonó con el Girona en la 18-19.

El amplio listado de futbolistas del Zaragoza con experiencia previa en descensos lo completa Bakis, que cayó desde la Primera División turca con el Kayserispor en la 13-14 y que se bajó de la máxima categoría en Países Bajos con el Heracles en la 21-22.

Todos ellos tienen 15 partidos por delante para no añadir un descenso más a su hoja de servicios. El del Zaragoza a Primera RFEF supondría la salida del club del fútbol profesional después de 80 años.