El bar de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza busca personal: condiciones y requisitos
La empresa encargada de la gestión es Voraz Street Food Club, conocida por su hamburguesería de comida para llevar con estética de videoclub
Voraz Street Food Club, la empresa de Zaragoza encargada de preparar las comidas del primer equipo del Real Zaragoza, busca personal para dar servicio al bar de la Ciudad Deportiva. Voraz se ha hecho un hueco en el apartado gastronómico de la capital gracias a su hamburguesería de comida para llevar, con estética de videoclub de los 90, en el barrio de Valdespartera.
Ahora, busca personal para cubrir vacantes en el bar de la Ciudad Deportiva del club zaragocista para desempeñar funciones de atención al público y preparación y venta de cafés y bocadillos.
La jornada inicial es de algo más de media jornada (25,5 horas semanales) distribuidos de la siguiente forma: lunes, de 16.30 horas a 21 horas; martes, de 17.30 horas a 20 horas; y miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21 horas. La empresa abre la puerta a poder ampliar las horas de trabajo.
No se exige experiencia previa en hostelería, aunque sí será "valorable". No se especifica rango salarial.
