La desgarradora llamada de Francho: "O hacemos borrón y cuenta nueva, o nos vamos a la mierda todos... Todos"

Han tenido que pasar 27 jornadas, donde el Real Zaragoza ha vivido en 25 de ellas en descenso o colista, y es último donde está ahora, con 24 puntos y a seis de la permanencia tras una bochornosa imagen en Andorra para que alguien en el club transmita la gravedad del momento que vive el equipo. No lo han hecho sus dirigentes, habitualmente escondidos, por no hablar de los lejanos propietarios, y sí Francho, capitán, zaragozano y zaragocista, que ha hecho un desgarrador llamamiento para las 15 jornadas que quedan: "O hacemos borrón y cuenta nueva o nos iremos a la mierda todos... Todos. Esto es una mesa de cuatro patas (plantilla y cuerpo técnico, club, afición y medios de comunicación, se supone) y si falla una nos iremos a la mierda todos. Necesitamos la mejor versión de todos", recalcó el centrocampista, que en todo momento usó un tono grave como corresponde al estado del equipo.

“Hoy empieza otra Liga nueva y es borrón y cuenta nueva. Ya habrá tiempo de matarnos, el primero a mí, me da igual, pero a partir de hoy debemos ir todos juntos, demostrando que somos el Real Zaragoza. Nos dará o no, pero que no sea por no intentarlo”, acabó diciendo el capitán, que se marchó de su comparecencia con un "aúpa Zaragoza siempre", antes de proclamar que “no estamos muertos. Y aunque muramos, nos levantaremos, porque somos el Real Zaragoza. Es ahora o nunca”.

"Es ahora o nunca. Necesitamos la mejor versión de todas las partes del Real Zaragoza, la primera la nuestra, y de la del club, prensa, peñas, Gol de Pie… para que podamos salir adelante como un equipo grande. Sé que no van a fallar y prometo que nosotros vamos a intentar no fallar”

"Si pasa esa desgracia (el descenso a Primera RFEF) que todos podamos decir que hemos hecho lo posible, que a nadie se nos pueda reprochar nada a partir de ahora, aunque la desgracia venga de lo de antes, pero eso ya no lo podemos cambiar”, argumentó Francho, que llamó a la unidad en repetidas ocasiones: “Necesitamos la mejor versión de todas las partes del Real Zaragoza, la primera la nuestra, y de instituciones del club, prensa, peñas, Gol de Pie… para que podamos salir adelante como un equipo grande. Sé que no van a fallar y prometo que nosotros vamos a intentar no fallar”.

"Cuando todo acabe y vaya bien, porque va a ir bien, el primero que buscará explicaciones seré yo. Es un error hacerlo ahora. Se lleva en ese bucle negativo mucho tiempo, lo que se está viviendo este año es consecuencia de lo que ha acontecido antes. Hay que darle la vuelta a todo porque no podemos seguir así"

En no pocas veces, no menos de cinco, aseguró que había que hacer borrón y cuenta nueva, dejar atrás los errores de una Liga muy larga, donde el equipo ha llegado a una "situación límite" por muchas circunstancias. "Realmente no sabemos cuál es el motivo real, es un cúmulo de cosas que nos han llevado al peor momento de la historia del club", aseveró, aunque no quiso que la situación se acabe en una salvación y en no asumir responsabilidades. "Cuando todo acabe y vaya bien, porque va a ir bien, el primero que buscará explicaciones seré yo. Es un error hacerlo ahora", dijo, aunque sí admitió que el Zaragoza "lleva en ese bucle negativo mucho tiempo, lo que se está viviendo este año es consecuencia de lo que ha acontecido antes. Cuando esto acabe insisto en que el primero que pedirá explicaciones seré yo, exigir que hay que darle la vuelta a todo porque no podemos seguir así".

Reunión tensa en Andorra y hoy

"Me aferro a muchas cosas, primero a que el Real Zaragoza nunca se rinde. Tenemos solo 2 opciones, por desgracia: rendirnos todos, tirar todo a tomar por saco e irnos todos a Primera RFEF, o ir todos en la misma dirección, ir hacia delante, pensar que queda tiempo y demostrar de verdad de qué es capaz el Real Zaragoza”, indicó el capitán, que admitió lo contado en este diario, la tensa reunió que hubo en el descanso en Andorra y que ha tenido continuidad esta mañana. "En eso el primero que he podido fallar he sido yo por no hacerlo antes. Hemos tardado mucho. El otro día hubo esa reunión, lo hemos hecho hoy y asumo mi parte de culpa por no haber reaccionado antes".

"Lo de Andorra fue intolerable, salimos quizá superados, pero fue una vergüenza, arrastramos la camiseta del Zaragoza y no tenemos perdón, pero pensar en eso ahora no vale de nada"

“Estamos afectados y dolidos. No representamos en ningún momento lo que es el Real Zaragoza. Lo de Andorra fue intolerable, salimos quizá superados, fue una vergüenza, arrastramos la camiseta del Zaragoza y no tenemos perdón, pero pensar en eso ahora no vale de nada", señaló el centrocampista, que alargó la lista a otros partidos, como el del Albacete y que hasta lanzó promesas: "Sé que la gente quiere que hablemos en el campo, no con palabras vacías. Me comprometo a que, aunque podamos ganar o perder, vamos a salir a morir por el Zaragoza", dijo el futbolista, en todo momento con una clara seriedad en el rostro, admitiendo que todos los partidos son finales, algo que otros, empezando por Sellés, han ido negando: "Los 15 partidos que quedan lo son. Llevamos jugándolas desde la cuarta o quinta jornada, aunque quizá el error sea enfocarlo así, pero son finales, partidos clave o como lo queramos llamar".

"Tenemos al mejor entrenador que podemos tener en estos momentos. Vino cuando nadie quería y es digno de admirar. Va a estar con nosotros hasta el último día, no podemos fallarle"

También dio Francho un mensaje inequívoco de apoyo al entrenador, a un Rubén Sellés que no ha recibido un ultimátum oficial, pero que se la juega ante el Burgos. "Tenemos al mejor entrenador que podemos tener en estos momentos. Vino cuando nadie quería y es digno de admirar. Va a estar con nosotros hasta el último día, no podemos fallarle a el ni a nuestra gente", espetó el capitán.

Francho no quiso entrar en la distancia entre la propiedad del club y la afición, sin que nadie dé la cara entre los dueños, aunque sí dijo que él tenía contacto permanente con los responsables de la SAD: "Hay conversaciones semanales, reuniones, videoconferencias, cafés.... Estoy hasta cansado de esas conversaciones porque es darle vueltas a lo mismo. Lo solución es ganar partidos y al ser esta la situación me veo en la obligación de dar la cara. Yo estoy haciendo todo lo posible y el club también".

Noticias relacionadas

"Si bajamos no me lo perdonaría jamás. Siendo partícipe de algo que he sido culpable, me sería muy difícil quitarme de en medio, aunque otra cosa es que por circunstancias, la vida, el momento, la situación, den a que yo tenga que salir por lo que sea"

Francho admitió que "no me lo perdonaría jamás si llegara ese descenso" y no quiso hablar mucho de ese escenario en Primera RFEF donde un contrato elevado como el que tiene el capitán tras su renovación en mayo pasado hasta 2030 tendría difícil encaje. "Siendo partícipe de algo que he sido culpable, me sería muy difícil quitarme de en medio, aunque otra cosa es que por circunstancias, la vida, el momento, la situación, den a que yo tenga que salir por lo que sea. Es algo que pienso mucho. Ese Real Zaragoza tendría que ser una cosa nueva, plantear un nuevo proyecto y con la máxima ilusión posible, pero es un error centrarse en eso, porque no estamos muertos, claro que puede pasar, pero cuanto más llamemos a la muerte más nos iremos o más cerca estaremos".