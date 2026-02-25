El Real Zaragoza y sus 11 expulsiones que lleva, camino de la leyenda

La undécima roja para un futbolista del Real Zaragoza que Pablo Insua vio ante el Andorra en Encamp el pasado sábado acercó un poco más a la leyenda al actual colista de Segunda. El central vio dos amarillas mostradas por Eder Mallo, la primera por una clara falta con los tacos por delante a Men-su Kim en el minuto 28 y la segunda por soltar el brazo en el 50 ante la oposición de Sergio Molina para marcharse camino de los vestuarios en una acción que ya se ha convertido en habitual en este Zaragoza.

De hecho, en la última década, desde la 15-16, solo tres equipos han visto más rojas en Segunda durante la temporada completa, el Cádiz en la 19-20, el Girona en la 20-21 y el Racing en la 22-23 y todos se quedaron en 12, por lo que el conjunto zaragocista está ya a solo una de igualarles con 15 encuentros y 1.350 minutos de juego por delante. Hasta 11 llegaron el Fuenlabrada (21-22) el Alavés (15-16) y el Nástic (16-17), registro ya alcanzado por los zaragocistas en las 27 citas iniciales de esta Segunda. En ellas, el Valladolid y el Sporting siguen al Zaragoza en número de rojas, con casi la mitad, solo 6. En Primera el que más rojas lleva es el Oviedo, con 8.

Un partido, la sanción a Insua

La primera amarilla en Andorra a Pablo Insua fue "por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón", según consignó Eder Mallo en el acta, mientras que la segunda, ya en el 50, "por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón". El acta describe bien las dos faltas y en principio no cabían demasiadas alegaciones al acta por esas tarjetas, algo que el Zaragoza no hizo y el Comité de Disciplina ya ha sancionado al central gallego con un partido de suspensión que cumplirá en la final de este sábado ante el Burgos.

Desde la 12-13 en Primera el Zaragoza, entonces de Manolo Jiménez y en el año del descenso, no veía 11 cartulinas rojas en una temporada y el récord zaragocista hasta este curso en la larga travesía de plata del equipo es en la 14-15, con nueve rojas en Liga (1 más en Copa). De hecho, el Zaragoza en la 21-22 con JIM solo vio dos expulsiones y en la 20-21 fueron tres. Nada que ver con lo que está viviendo este curso. La temporada pasada, en la 24-25, el número de expulsados se quedó en 6. Ocho rojas en la 22-23. Seis en la 13-14, siete en la 15-16 y en la 17-18, cinco en la 16-17 y en la 19-20 y cuatro en la 18-19 y en la 23-24 completan el listado en esta travesía por Segunda.

Paul Akouokou, con dos, Pomares, Juan Sebastián, Radovanovic, Saidu, Soberón, Cuenca, El Yamiq, Bakis e Insua componen las 11 expulsiones de jugadores zaragocista. Gabi y uno de sus ayudantes, Chus Herrero, también vieron la roja

Paul Akouokou, con dos rojas, es el jugador zaragocista más castigado. El mediocentro, se fue antes de tiempo en casa ante el Córdoba (0-1) y en el descanso frente a la Cultural Leonesa (0-5), entonces tras propinar un puñetazo a la pantalla del VAR. La nómina de expulsados la completan Pomares (Andorra), Juan Sebastián (Cultural Leonesa), Radovanovic (Huesca), Saidu (Eibar), Soberón (Racing), Cuenca (Castellón), El Yamiq (Eibar) y Bakis, que vio la roja una vez concluido el encuentro en Málaga por, según recogió el acta arbitral, insultar a un adversario. Y a esas rojas se añaden las que vieron Gabi, primer entrenador, ante el Córdoba, y Chus Herrero, uno de sus asistentes, ante el Albacete en el comienzo de la temporada.

Así que el Zaragoza ya ha igualado su peor registro de expulsados en este siglo en esa temporada del descenso cuando Álvaro y Loovens, en dos ocasiones cada uno, Babovic, Romaric, Héctor Hernández, Leo Franco, José Mari, Sapunaru y Abraham fueron expulsados en esa Liga donde se consumó el desastre de perder la élite y empezar un camino de 13 años que puede acabar en Primera RFEF este junio. Nueve rojas vio el equipo en la 14-15, como ha quedado dicho, y también en la 11-12, en la 10-11 y en la 07-08, estas tres campañas en la élite.

Las 19 en la 96-97

El récord absoluto llega en la 96-97, cuando fueron hasta 19 en Liga, con Xavi Aguado y Kily González con tres cada uno, las dos de Gilmar y Belsué y las que vieron Poyet, Aragón, Garitano, Gustavo López, Konrad, Radimov, Cuartero, Nayim y García Sanjuán.

Con 11 rojas que lleva el Zaragoza en 27 partidos, si mantiene el ritmo actual vería entre 6 y 7 más, por lo que se quedaría muy cerca de ese registro absolutamente legendario, teniendo en cuenta que en esa 96-97, donde el equipo logró una agónica salvación con Luis Costa en la élite tras empezar la temporada Víctor Fernández y que Espárrago fuera un relevo fallido, se vieron otras dos rojas más en Copa. Esos años culminados con la Recopa en 1995 y posteriores fueron muy prolíficos en rojas. Hasta 17 en Liga en la 94-95 o 16 el curso siguiente y 12 en la 91-92, registros más altos que el actual, aunque en todo el curso completo en el campeonato.