Sellés recupera efectivos, hasta seis novedades en el entrenamiento del Real Zaragoza

La nutrida enfermería del Real Zaragoza, con hasta 10 integrantes, ha vivido de cara a la gran final ante el Burgos del sábado en el Ibercaja Estadio (16.15 horas) en este miércoles una drástica reducción, ya que hasta seis jugadores que no empezaron la semana con el grupo lo han hecho.

El Yamiq no lo hizo el martes por un golpe en Andorra y estaba previsto que volviera hoy ya. Kenan Kodro, Pomares, Keidi Bare, Radovanovic y Toni Moya han empezado la sesión a las órdenes de Sellés tras varias semanas de baja y se acercan a sus respectivos retornos, algunos de ellos incluso podrían llegar en el duelo frente al Burgos de este sábado.

Pomares y el quirófano

El Yamiq estará seguro en esa cita. El resto dependenderán de la evolución estos días. Pomares suma cuatro partidos de baja desde finales de enero, antes del choque en Albacete, por un fuerte dolor en la cadera que incluso hizo aparecer la posibilidad de la operación, aunque su retorno sobre el césped en principio es una buena señal de que esa opción estaría descartada tras el tratamiento conservador que ha realizado.

Mientras, Radovanovic, que sufrió una fractura en el esternón a mediados de enero tras tener un problema en una costilla ante el Cádiz el 13 de diciembre reapareció unos minutos ante el Eibar y en los dos últimos partidos (Cultural y Andorra) había regresado a la enfermería por permanecer el dolor en la zona. Así, parece ya recuperado de ese dolor.

Moya, 'Rado' y Kodro, los más factibles

Toni Moya, que ya no jugó en Albacete el 31 de enero, por un edema en la tibia, Keidi Bare, que se lesionó ese día en el sóleo, y Kenan Kodro, que lo hizo en el bíceps femoral en esa cita, también han vuelto con el grupo. Moya y Rado ya lo hicieron en una sesión la semana pasada y son junto a Kenan Kodro, pichichi del equipo con seis dianas, los que más cerca tienen volver.

Mientras, siguen de baja Saidu, Tachi y Guti, los tres con diferentes lesiones de rodilla y sería el ghanés, si el tratamiento conservador con plasma que empezó hace unos días funciona bien, el más cercano en volver, dentro de dos o tres semanas. Bakis, con una rotura en el aductor el pasado 6 de febfrero, tendrá que esperar una semana más para volver. Además, Insua es baja por sanción el sábado por la roja que vio en Andorra.

Del filila han trabajado en la sesión de este miércoles los habituales. Es decir, el metsa Obón y los jugadores de campo Pinilla, Barrachina y Lucas Terrer.