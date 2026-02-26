La dura sanción para el exzaragocista Álex Zalaya tras morder a un rival

Se esperaba dura sanción para el canterano del Real Zaragoza, que ahora milita en el Racing de Ferrol, Álex Zalaya por morder a un rival en el partido ante el Celta Fortuna y el Comité de Disciplina ha cumplido lo previsto, ya que le ha castigado con seis partidos por “agredir a otro jugador, con multa accesoria en aplicación del artículo 52”. El defensa del Racing de Ferrol se perderá, por tanto, los encuentros de su equipo ante el Talavera, Cacereño, Ourense CF, Barakaldo, Mérida y Guadalajara.

En el partido del pasado viernes y ciuando solo habían transcurrido siete minutos en A Malata, el jugador visitante Álvaro Marín se quejó de un mordisco en el brazo en una acción con Zalaya. El colegiado no había apreciado la acción y el Celta Fortuna solicitó de inmediato la revisión en el videoarbitraje. Una vez repasada la acción, el colegiado le mostró de inmediato la cartulina roja a Zalaya. En las imágenes se aprecia que el zaragozano realiza el gesto de morder el brazo del rival en la pelea por un balón en la banda.

"Me gustaría pedir disculpas por lo sucedido hoy a todo mi equipo, cuerpo técnico, club, a nuestra afición y, por supuesto, al jugador del Celta Fortuna. Estoy muy arrepentido", publicó en su Instagram Zalaya unas horas después del partido: "Asumo toda la responsabilidad de la derrota de hoy y de todo lo que tenga que venir, aunque eso no sirve ahora mismo de nada", añade.

Aseguró Zalaya en su misiva que siempre ha sido "un jugador y una persona con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, pero hoy me equivoqué gravemente", poniendo después en valor el trabajo del equipo tras su expulsión y cerrando con un "seguiré trabajando duro para recuperar la confianza de todos y estar a la altura del escudo que defiendo cada día". Esas disculpas no le han librado de la dura sanción. En sus alegaciones el Racing pedía la sanción mínima alegando el comunicado del jugador emitido en las redes sociales para pedir perdón, así como el hecho de que no existen antecedentes de rojas a Zalaya.

En el acta arbitral, el colegiado Guillermo Cueto consigna que fue expulsado por "morder a un adversario en el brazo". El central zaragozano quedaba a expensas de sanción, que podía ser dura, como así ha sucedido. Luis Suárez, que ha repetido ese incidente en varias ocasiones, fue sancionado en la Eredivisie cuando jugaba en el Ajax con 7 partidos, con 10 en la Premier jugando en el Chelsea y con cuatro meses por la FIFA cuando lo hizo en el Mundial de 2014 con Uruguay. Al final han sido seis para el exzaragocista, que fue miembro de la primera plantilla en la 17-18 tras formarse en la cantera y que ha jugado también en el Sporting de Gijón, el Cornellá, el Barcelona Atlétic, el Real Murcia, el Atlético Baleares, el Ourense