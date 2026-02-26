El futuro del Real Zaragoza. 18 jugadores y Sellés acaban contrato en junio

Más de la mitad de los jugadores del Real Zaragoza, incluidos ahí los que están cedidos en otros clubs (Kosa, Liso, Bazdar y Pau Sans) y los que tienen dorsal del filial pero son a todos efectos de la primera plantilla (Gomes, en este caso del juvenil, Saidu, Mawuli y Larios), acaban su contrato en junio.

Dieciocho del total de 35 y en esa lista hay que contar también a Rubén Sellés, que cuando llegó a finales de octubre, debutando en Gijón ante el Sporting, firmó hasta final de la presente temporada y otra más en caso de permanencia, si bien el final de la etapa del entrenador valenciano puede llegar antes, este mismo sábado por ejemplo si no hay victoria ante el Burgos.

Hasta siete cedidos hasta junio tiene el Zaragoza. Adrián (Alavés), Andrada (Monterrey), Paul Akouokou (Lyon) y Kenan Kodro (Ferencváros) llegaron en verano y Larios (Southampton), Cumic (Rubin Kazan) y Rober González (NEC Nijmegen) en enero

En esa lista de 18 jugadores están los cedidos, que en verano fueron Adrián (Alavés), Andrada (Monterrey), Paul Akouokou (Lyon) y Kenan Kodro (Ferencváros), de los que solo hay opción de compra en el caso del portero argentino, de 1'5 millones de dólares, obligatoria en caso de ascenso y opcional sin él, aunque su salario, del que Monterrey paga en torno al 80% es elevadísimo para la categoría. Con Kodro también se comparte salario con el equipo húngaro y su continuidad y la del meta Adrián, en el caso del ariete en propiedad, son factibles en caso de permanencia, ahora lejana, a seis puntos en concreto. Mientras, en enero llegaron cedidos Larios, del Southampton y con opción de compra, Cumic (Rubin Kazan) y Rober González (NEC Nijmegen).

Pomares, Martín Aguirregabiria e Insua solo firmaron un año, mientras que Willy Agada y El Yamiq, llegados en el mercado invernal, solo lo han hecho hasta junio. El caso de Mawuli Mensah es especial, porque hay una opción para dos temporadas más a partir de junio

Txema Indias hizo contratos cortos tanto en verano pasado, cuando era difícil de imaginar un escenario tan complejo por la permanencia como el de ahora, como en enero. Pomares, Martín Aguirregabiria e Insua solo firmaron un año, mientras que Willy Agada y El Yamiq, llegados en el mercado invernal, solo lo han hecho por seis meses. El caso de Mawuli Mensah es especial, firmó tras rescindir en el Betis hasta junio, con una opción para el club (se activaría en caso de permanencia en teoría) hasta 2028. De hecho, en el entorno del jugador se da por hecho que en caso de la continuidad en Segunda seguirá en la plantilla.

Mientras, acaban contrato en junio Bakis, llegado en 2023, Soberón, que lo hizo en 2024, Toni Moya, tras renovar una última temporada, la actual, por partidos después de firmar por dos años en 2023, Raúl Guti y Luis Carbonell. En el caso de Guti, llegado en una operación de traspaso con Marc Aguado en enero de 2025, su renovación por un año, hasta 2027, está pactada de forma automática si juega 25 partidos de titular o 45 minutos en este curso y se quedó en 23 antes de lesionarse en Albacete en la rodilla. Carbonell, antes de irse cedido en 2021 al Castilla, firmó contrato hasta 2026 con el primer equipo y ahora tiene la baja federativa desde enero por una nueva lesión en la rodilla y su futuro pasa salvo giro drástico por una nueva operación, la retirada y tratar de buscar la declaración de invalidez, lo que siempre es más sencillo estando todavía en nómina del Zaragoza.

Tachi, Radovanovic, Paulino, Sebas Moyano, Keidi Bare y Juan Sebastián firmaron hasta 2027. Y Dani Gómez, Valery, Kosa, Tasende, Marcos Cuenca, con un año unilateral, y Álex Gomes, la situación más problemática de todas, hasta 2028

En el pasado verano llegaron firmando por dos años Tachi, Radovanovic, Paulino (de baja federativa desde enero) y Sebas Moyano, por lo que les resta uno, la 26-27,cuando acabe el curso, mientras que Keidi Bare rubricó contrato hasta 2027 cuando llegó el verano de 2024 libre tras no renovar en el Espanyol. La ejecución de contrato de Juan Sebastián al volver de su cesión del Alcorcón también es hasta 2027.

Dani Gómez llegó hace un año desde el Levante, que se quedó un 25% de su pase, firmando hasta junio de 2028, duración que rubricó Valery, fichaje de referencia tras rescindir del Girona en verano y contrato que también tienen Kosa, cedido sin opción de compra hasta junio al Kosice, Tasende, fichado en el verano de 2024, Marcos Cuenca y Álex Gomes. En el caso del extremo de la cantera, su vínculo es hasta 2027 con un año opcional unilateral para el Zaragoza y con Gomes la situación es mucho más enrevesada. El Zaragoza ejecutó la opción para que pasara al primer equipo, firmando contrato hasta 2028, pero no le hizo ficha A por lo que sus agentes y el jugador entienden que prevalece el anterior vínculo, hasta 2028 y con tres años unilaterales que se pueden ejecutar en cualquier momento. El primer contrato tiene una cláusula de 10 millones y el anterior, solo de uno.

Cedidos con opción de compra

Liso, cedido en el Getafe, que tiene una opción de compra por 3 millones por el 50% del pase, Pau Sans, que está en el KS Cracovia a préstamo con opción de un millón, y Bazdar, que se fue al Jagiellonia y allí el posible pago es de dos millones por sus derechos, tienen contrato hasta 2029 y los que más duración contractual poseen son Saidu, tras su compra al Dansoman Wise por 150.000 euros ejecutada en octubre, y Francho, renovado como emblema a todos los niveles en mayo pasado, ya que firmaron hasta 2030.

Noticias relacionadas

¿Qué sucede en el escenario de un descenso con los contratos vigentes? Hay algunos que contemplan rupturas en esos casos, los más elevados son del todo inasumibles en Primera RFEF, como los de de Dani Gómez, Valery, Keidi Bare o Francho Serrano, aunque la mayoría de los que tiene vigentes el Zaragoza a partir de junio lo son. Los firmados por canteranos, ya sea el primero nada más subir o la primera renovación, no suelen tener cláusulas de ruptura por salir del fútbol profesional ni tampoco los que han supuesto un desembolso económico para la entidad en forma de traspaso, casos de Bazdar (3 millones) o Kosa (250.000 euros).