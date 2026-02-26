La historia de los relevos en el Zaragoza. Sellés se queda sin argumentos

No le favorecen los números a Rubén Sellés. No lo empezaron haciendo, con aquellas tres derrotas nada más llegar, ante Sporting, Deportivo y Granada, donde salió muy tocado y en entredicho, pero su Zaragoza remontó el vuelo ganando al Huesca, al Eibar y al Leganés y la faz mejoró, para que desde entonces la caída, con mejores sensaciones, hace unas semanas, y peores, en lo que va de segunda vuelta, con 4 puntos de 18 tras el ecuador, ha sido sostenida. Cogió al Zaragoza a 5 puntos de la permanencia y lo tiene a 6 tras 17 jornadas en las que su equipo ha cosechado 51 puntos, con un triunfo, en Santander, de tronío eso sí, en las últimas citas.

El caso es que su balance global de cuatro triunfos, seis empates y siete derrotas, recoge que ha conseguido el 35,29% de los puntos y solo tres entrenadores entre los 15 relevos en esta época eterna en Segunda iniciada en 2013, teniendo en cuenta que Víctor Fernández hizo ese papel en dos ocasiones, tienen peor dato que ese. Son Miguel Ángel Ramírez con un 23,3% en la 24-25, Lucas Alcaraz, con solo el 20,8% e Iván Martinez, que es el último de esta larga lista de recambios, ya que se quedó en el 12,5% en la 20-21.

Y ninguno de los tres estuvo las 17 citas que lleva Sellés desde que tomó el testigo de Larraz, interino ante la Cultural, y antes de Gabi, porque Miguel Ángel Ramírez dirigió al Zaragoza el curso pasado en 10 citas, con solo siete puntos de botín, mientras que Lucas Alcaraz se quedó en 5 puntos en ocho jornadas e Iván Martínez solo selló tres puntos de 24 posibles.

JIM logró 37 puntos de 72 posibles, en 24 choques, y se quedó en el 51,3%, en la mayor remontada en las doce temporadas anteriores de plata que ha hecho el Zaragoza, al que cogió penúltimo con 13 puntos tras 18 citas y lo dejó salvado en la antepenúltima jornada del curso con 50

En el global de esos relevos y para el que a Sellés aún le queda esperar a su salida, que puede llegar este sábado en el Ibercaja Estadio si no gana al Burgos, o a que acabe el actual curso para establecer la comparación, domina JIM. Lo hace con 37 puntos de 72 posibles, en 24 choques, y se quedó en el 51,3%, en la mayor remontada en las doce temporadas anteriores de plata que ha hecho el Zaragoza, al que cogió penúltimo con 13 puntos tras 18 citas y lo dejó salvado en la antepenúltima jornada del curso con 50.

Fue exactamente el mismo porcentaje que firmó Lluís Carreras en la 15-16, con idénticos registros que el entrenador alicantino. Y fueron así los dos mejores. Después, el resto de relevos hasta el final de la temporada en la que cogieron al equipo no llegaron a la mitad de los puntos en disputa. Lo rozaron primero Ranko Popovic (48,8%) y Víctor Fernández, en su primera llegada como revulsivo en la 18-19, (48,6%).

Mientras, Fran Escribá se fue al 45,6%, Gabi al 45,45%, César Láinez al 41,6%, Víctor Muñoz y Víctor Fernández, este en la 23-24, sellaron el 38,8%, Raúl Agné un 38,5%, Julio Velázquez un 35.7%. Después ya llegaría el 35,29% de Sellés y los tres entrenadores que han firmado peores datos que él en este Zaragoza de plata desde 2013 cuando tuvieron que coger el equipo con la Liga iniciada y hasta acabar el curso en el que arribaron.

Los 18 puntos desde la undécima cita, en la que llegó Sellés, dejan al Real Zaragoza decimosexto, con el Huesca, el Cádiz y el Andorra, que marcaría el descenso, con 17 desde la undécima cita liguera, por los 16 de la Cultural Leonesa, 15 del Mirandés y los 14 del Valladolid

La tabla desde su llegada

Esos 18 puntos que lleva el Zaragoza desde que Sellés llegó al banquillo le dejan en la clasificación en ese tramo liguero en el puesto decimosexto, con el Huesca, el Cádiz y el Andorra, que marcaría el descenso, con 17 desde la undécima cita liguera, por los 16 de la Cultural Leonesa, 15 del Mirandés y los 14 del Valladolid, que sería colista en esta fase desde que el actual técnico se estrenó en la categoría de plata, ya que hasta entonces solo había sido primer entrenador en Inglaterra. La dinámica como se ve es muy insuficiente para salir del pozo y no lo ha hecho.

Noticias relacionadas

Si solo se miran los 6 choques que van de la segunda vuelta, el Zaragoza marcaría la permanencia con 4 puntos, con Las Palmas y Valladolid con la misma puntuación, la Cultural Leonesa, con dos, y el Cádiz, con uno. El mejor equipo tras el ecuador es el Castellón, que ha logrado 14 puntos de 18.