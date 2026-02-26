Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Jagiellonia de Bazdar roza la proeza de una remontada histórica en Florencia

El equipo polaco niveló en el Artemio Franchi el 0-3 de la ida con la Fiorentina y llevó el partido a la prórroga para acabar ganando por 2-4 pero cayendo eliminado en la Conference

Bazdar pugna por un balón con el jugador de la Fiorentina Kean.

Santiago Valero

Samed Bazdar y su equipo, donde juega cedido por el Real Zaragoza desde enero, el Jagiellonia Bialystok, soñaron con una gran proeza en el estadio Artemio Franchi de Florencia, puesto que el club polaco, que había perdido en en la ida por 0-3 fue capaz de llevar el partido a la prórroga ante la Fiorentina. Bazdar, que en la ida había sido titular, salió en el choque de vuelta en el minuto 66 con 0-3 y jugó el resto del partido, viendo una amarilla, y la prórroga en un duelo donde otro exzaragocista, Bernando Vital, fue expulsado en los últimos instantes.

El Jagiellonia, líder en la Ekstraklasa, llegó al partido de vuelta contra la Fiorentina con una desventaja de tres goles, y pocos creían que podrían remontar y avanzar a los octavos de final de la Conference League. Sin embargo, los de Adrian Siemienic ofrecieron una actuación brillante en ataque, con tres tantos de Bartosz Mazurek que pusieron patas arriba el Artemio Franchi.

La sorpresa estaba consumada y el partido se fue a la prórroga, donde los locales dominaron los primeros minutos y un remate de Nicolo Fagioli fue imparable en el 107. El Jagiellonia no se rindió tras ese gol , pero en el minuto 114 Kean marcó tras un córner, poniendo el 2-3. Sin embargo, eso no significó el fin de la emoción del partido. En el minuto 118, Jesús Imaz anotó desde larga distancia para poner el 2-4 en un error de De Gea para poner picante a los últimos instantes, aunque al final llegó la eliminación para el equipo de Bazdar, que está en ese club cedido desde finales de enero con una opción de compra de dos millones por el 80% del pase.

El Jagiellonia de Bazdar roza la proeza de una remontada histórica en Florencia

El futuro del Real Zaragoza. 18 jugadores y Sellés acaban contrato en junio

Sellés y su frontera contra el Burgos. "El club me ha transmitido apoyo y confianza, cuando acabe el partido ya hablaremos de lo que haya que hablar"

La dura sanción para el exzaragocista Álex Zalaya tras morder a un rival

La historia de los relevos en el Zaragoza. Sellés se queda sin argumentos

La amenaza sobre Sellés, la súplica de Francho y el clavo ardiendo: el Zaragoza no está descendido

El segundo retorno a casa de Mateo Mejía. "El Zaragoza no se merece estar donde está"

La basura de los primeros actos en el Real Zaragoza, un mal a cambiar de inmediato

