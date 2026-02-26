El Jagiellonia de Bazdar roza la proeza de una remontada histórica en Florencia

Samed Bazdar y su equipo, donde juega cedido por el Real Zaragoza desde enero, el Jagiellonia Bialystok, soñaron con una gran proeza en el estadio Artemio Franchi de Florencia, puesto que el club polaco, que había perdido en en la ida por 0-3 fue capaz de llevar el partido a la prórroga ante la Fiorentina. Bazdar, que en la ida había sido titular, salió en el choque de vuelta en el minuto 66 con 0-3 y jugó el resto del partido, viendo una amarilla, y la prórroga en un duelo donde otro exzaragocista, Bernando Vital, fue expulsado en los últimos instantes.

El Jagiellonia, líder en la Ekstraklasa, llegó al partido de vuelta contra la Fiorentina con una desventaja de tres goles, y pocos creían que podrían remontar y avanzar a los octavos de final de la Conference League. Sin embargo, los de Adrian Siemienic ofrecieron una actuación brillante en ataque, con tres tantos de Bartosz Mazurek que pusieron patas arriba el Artemio Franchi.

Noticias relacionadas

La sorpresa estaba consumada y el partido se fue a la prórroga, donde los locales dominaron los primeros minutos y un remate de Nicolo Fagioli fue imparable en el 107. El Jagiellonia no se rindió tras ese gol , pero en el minuto 114 Kean marcó tras un córner, poniendo el 2-3. Sin embargo, eso no significó el fin de la emoción del partido. En el minuto 118, Jesús Imaz anotó desde larga distancia para poner el 2-4 en un error de De Gea para poner picante a los últimos instantes, aunque al final llegó la eliminación para el equipo de Bazdar, que está en ese club cedido desde finales de enero con una opción de compra de dos millones por el 80% del pase.