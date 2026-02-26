El segundo retorno a casa de Mateo Mejía. "El Zaragoza no se merece estar donde está"

Ya tuvo el 4 de diciembre pasado la primera ocasión de enfrentarse Mateo Mejía al Real Zaragoza, al club donde dio sus primeros pasos y el de su ciudad, si bien su familia reside ahora en Barcelona, en el duelo copero resuelto con victoria burgalesa por 0-1 en el Ibercaja Estadio, donde jugó de titular y 62 minutos, pero este sábado el canterano regresa de nuevo a su lugar natal, esta vez para jugar en Liga, y fue el protagonista esta semana en el conjunto burgalés.

“No es un partido más para mí. Yo nací allí y jugué en el club de pequeño. No hay que mirar la clasificación porque son un buen equipo y tienen las cosas muy claras. Contra nosotros se van a jugar mucho y será un partido muy duro, pero creo que estamos capacitados para sacar los tres puntos”, dijo el zaragozano.

"No es un partido más para mí, nací allí y jugué de pequeño. Ahora vivo la situación del Real Zaragoza como aficionado y el club están en una momento complicado. Es una situación jodida porque creo que no merece estar donde está"

"Ahora vivo la situación del Real Zaragoza como aficionado y el club está en u momento complicado. Es una situación jodida porque creo que no merece estar donde está", añadió el delantero, que no está teniendo demasiada presencia en los planes de Ramis, con 18 partidos en Liga, solo cuatro de ellos de titular, y tres goles, conseguidos en el tramo inicial de la temporada, además de otros tres encuentros en el torneo del KO. Un fuerte esguince de tobillo antes del parón de Navidad le frenó en seco y no ha empezado el año con muchos minutos, aunque fue titular en el último partido, en la derrota en el feudo del Racing, donde jugó de nuevo como referencia en ataque.

Mateo Mejía (Zaragoza, 31 de marzo de 2003) se marchó al Manchester United siendo cadete y después de haber estado en la cantera del Real Zaragoza desde alevines, seis años desde que llegó del Amistad para ser una de las joyas de la Ciudad Deportiva cuando puso rumbo a Old Trafford en 2019 para integrarse en la academia de los red devils tras un conflicto por su salida solucionado con un acuerdo de traspaso, en una cifra inferior a 200.000 euros y sin que tuviera que mediar finalmente la FIFA.

"Puede ser que no jugar en La Romareda les está condicionando, puede que les cueste un poco más, en cuanto a que no tienen a toda la afición que deberían, pero creo que al final no debería ser tan definitivo. Su situación es más de rachas ya que no están en su mejor momento, pero no hay que menospreciarles, tienen una gran plantilla. Están en una racha de la que el Zaragoza puede salir".

En enero de 2024, tras algo más de cuatro años en la cantera del United, se marchó al Sevilla, a su filial, con 11 goles en 47 choques en Nervión, y donde tuvo la ocasión de debutar en el primer equipo en la 24-25 en San Mamés, a finales de septiembre del año pasado, para dar el salto al Burgos en este verano, firmando un contrato por tres temporadas, hasta 2028: "Puede ser que no jugar en La Romareda les está condicionando, puede que les cueste un poco más, en cuanto a que no tienen a toda la afición que deberían, pero creo que al final no debería ser tan definitivo. Su situación es más de rachas ya que no están en su mejor momento, pero no hay que menospreciarles, tienen una gran plantilla”.

"Creo que es una racha de la que el Real Zaragoza puede salir. No hay que fijarse en la clasificación. Ya ha demostrado que puede luchar mucho contra equipos que están tanto arriba, como en medio y abajo", aseveró sobre la condición de colista del conjunto de Sellés, dejando claro que la Segunda es muy exigente, “muy competitiva", donde cada encuentro se decide por pequeños detalles. "A pesar de que en estos partidos hemos generado mucho, los resultados no han sido lo que deberían haber sido. Tenemos que seguir en la misma línea, persistir y no desistir, entrenando y jugando como estamos haciendo, y seguro que los resultados llegan”, aseveró, para añadir: "Estamos metidos al 100%, si seguimos en esta línea de trabajo estaremos bien. Estamos a solo 2 puntos del playoff, con lo cual, no vamos a dejar de luchar y poner de nuestra parte para terminar la temporada ahí arriba".