Sellés y su frontera contra el Burgos. "El club me ha transmitido apoyo y confianza, cuando acabe el partido ya hablaremos de lo que haya que hablar"

Con el Real Zaragoza colista y tras 18 puntos en 17 partidos con Rubén Sellés a los mandos y después de la desastrosa imagen de Andorra, el técnico afronta el regreso del sábado al Ibercaja Estadio ante el Burgos como una final con mucho en juego para él y para el equipo, ya que su puesto correrá peligro en caso de no vencer: "Me juego el puesto en cada partido. Me centro en ver cómo puedo ganar el siguiente, en buscar soluciones y espero tras el encuentro no tener que pensar en esto", aseveró el entrenador, que pone su frontera solo en superar al conjunto burgalés y asegura que no pierde un segundo en saber lo que ocurrirá con su futuro en el club si eso no se logra.

"He vivido estas situaciones antes, todo lo que sea pensar más allá del sábado sería un error. Tengo toda la energía, la fuerza y el apoyo de mis jugadores y de la gente que tengo cerca y cuando acabe el partido ya hablaremos de lo que haya que hablar", añadió con convicción Sellés.

"He vivido estas situaciones antes. He hablado con prácticamente todas las personas con un puesto de relevancia en el club y todos me han transmitido su apoyo y confianza. Todos sabemos cómo es este mundo del fútbol, pero he sentido el apoyo en todas las conversaciones"

Ha sido una semana especial tras esa debacle en Andorra y el entrenador no niega que las conversaciones con el club han sido continuas, empezando porque en la sesión del miércoles los consejeros Juan Forcén, en este caso también accionista, y Mariano Aguilar, además del director general, Fernando López, se pasaron por el centro de trabajo del equipo en la Ciudad Deportiva. "Me ha dicho todo el mundo un montón de cosas, puedo decir que he hablado con prácticamente todas las personas con un puesto de relevancia en la entidad y todos me han transmitido su apoyo y confianza. Todos sabemos cómo es este mundo del fútbol, pero he sentido el apoyo en todas las conversaciones", aseveró el entrenador, que no se saltó el guion en sus palabras, exhibiendo prudencia a la hora de hablar de su situación personal y del momento del equipo.

"¿El mensaje de Francho? Primero no lo comparto porque yo no utilizo la palabra mierda cuando doy una rueda de prensa en público, intento ser un poco más educado que eso. Fue un mensaje claro y sincero y creo que todos tenemos que recoger el guante e ir hacia delante y poner mucho más allá del 100%"

También se le preguntó por las palabras de Francho, donde pedía de forma casi desgarradora hacer un borrón y cuenta nueva en estas 15 jornadas que restan porque si no se iban "todos a la mierda" y reconocía que había una situación límite. "Primero no lo comparto porque yo no utilizo la palabra mierda cuando doy una rueda de prensa en público, intento ser un poco más educado que eso. La semana pasada ya hablamos nosotros aquí de que podemos catalogarlo como final o último partido... Ya hablamos de que era ya sí o sí. Todos sabemos que el margen de error se acaba y que no podemos especular con nada y el mensaje de Francho ayer fue claro y sincero y creo que todos tenemos que recoger el guante e ir hacia delante y poner mucho más allá del 100% porque con eso no nos está dando", espetó el entrenador, también consciente de que la puntuación con él no está siendo suficiente para salir del pozo.

Un once distinto tras la debacle

Y es que el actual ritmo, con esos 18 puntos desde que llegó, no daría ni de lejos para lograr la salvación, ahora a seis puntos, con la permanencia en la frontera de los 30 por los 24 que tiene el Zaragoza: "Es obvio que se tiene que mejorar a nivel de resultados. La mejora que hemos tenido con respecto a lo anterior no es suficiente. Si queremos mantenernos en la categoría, tenemos que empezar a mejorar nivel de puntos y a sumar de tres", indicó Sellés, que pasó por encima de la terrible imagen de Andorra: "Fue un rendimiento pobre y bajo ningún concepto puede repetirse. No podemos repetir errores. Eso afecta a la configuración del once y a la manera en la que queremos competir y ganar".

Esa frase dejó claro que el mal partido ante el conjunto andorrano va a suponer cambios en la alineación, más allá del obligado por la roja que vio Insua, aunque para Sellés la clave de mejorar está en la conectividad, palabra que cambió con respecto a la competitividad tan habitual en sus comparecencias y que esta vez no utilizó. "Es una cuestión de si se está conectado o no se está conectado. Por eso cuando acabó el partido dije que la máxima responsabilidad es mía porque si mi equipo no está conectado es que no he estado acertado. Para mí sería muy fácil el poner el foco en otro sitio, pero la palabra clave es conexión".

Sellés espera recuperar al menos a dos de los lesionados El entrenamiento del jueves confirmó que Keidi Bare, Radovanovic, Kodro, Pomares y Toni Moya han regresado de la enfermería donde todos llevaban varias semanas y que alguno puede llegar al partido, siendo Kodro, Toni Moya y Rado los más próximos a ello: "Ha sido una grata sorpresa que pudieran entrenar con nosotros. Han ido entrenando ritmos diferentes unos de otros y esperamos que como mínimo dos de ellos puedan estar disponibles para jugar. No sé si de inicio, pero seguro para poder tener un papel en el partido. ¿Quién? Ya lo veremos...", argumentó

"Espero el ambiente de una afición que va a estar esperando que les demos algo, ese rayo de esperanza, esa mínima oportunidad para poder engancharse al equipo. No podemos demandar nada y hacer la primera parte que hicimos en Andorra, porque estamos rompiendo eso. Espero que ellos respondan y creo que lo van a hacer"

También hace falta conexión con la grada, a la que pidió dar un paso adelante tras el empate ante la Cultural para que después el equipo soltase un terrible partido en Andorra, un sinsentido. "Espero el ambiente de una afición que va a estar esperando que les demos algo, ese rayo de esperanza, esa mínima oportunidad para poder engancharse al equipo. Yo creo que la gente tiene todavía ese halo de esperanza de ver a su equipo competir la situación, el marcar un gol, el defender una situación, el estar juntos, el dar la sensación de estar unidos y ser ganadores... Es el mensaje que demos con los hechos que tengamos en el partido. No podemos demandar nada y hacer la primera parte que hicimos en Andorra, porque estamos rompiendo eso. Espero que ellos respondan y creo que lo van a hacer", reveló.

Noticias relacionadas

Fichajes que no juegan

Ante el Andorra, dos de los seis fichajes de enero, Mawuli y Cumic, no tuvieron minutos y Agada solo tuvo el tramo final del choque, lo que contrasta con las palabras de Sellés sobre lo satisfecho que acabó de esa ventana invernal. "La equivocación es vuestra por pensar eso. Teníamos un plan de partido que se ve alterado por la expulsión. Los fichajes han tenido impacto, sigo contento con el rendimiento de Mawuli y Cumic. No se trata de quién inicie el partido. Creíamos que había otros para iniciar, y obviamente no salió bien, contamos con ellos como el primer día", aseveró, explicando en el mal partido global el funcionamiento pobre de la pareja de Francho y Paul en el medio y el rendimiento de Valery ese día.