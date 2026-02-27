Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto AyerbeCeltas CortosComercio local ZaragozaZona Bajas EmisionesReal ZaragozaCanal aguas bravas
instagramlinkedin

La afición del Real Zaragoza se une para convocar una gran pitada de protesta en el minuto 32 del partido ante el Burgos

Bajo el lema 'nuestro amor es su negocio, pero el escudo no se abandona’, es la primera vez que la Federación de Peñas y la Grada de Animación, a los que se añade Ligallo, firman una movilización conjunta

Aficionados zaragocistas, durante un partido en el Ibercaja Estadio.

Aficionados zaragocistas, durante un partido en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La afición del Real Zaragoza ha convocado una protesta masiva en forma de pitada en el minuto 32 (en referencia a 1932, el año de nacimiento del club) del partido que medirá el sábado al conjunto aragonés con el Burgos en el Ibercaja Estadio. Se trata de la primera actuación que firman conjuntamente la Federación de Peñas del Real Zaragoza y la Grada de Animación, además de Ligallo, para mostrar su reprobación hacia la actual situación del equipo, colista a seis puntos de la salvación, y contra el “inmovilismo” del club.

Bajo el lema ‘nuestro amor es su negocio, pero el escudo no se abandona’, la protesta expone que “no luchamos por los del palco, luchamos por nuestra historia” con la intención de animar al equipo en la que, seguramente, es su última oportunidad para albergar esperanzas en quedarse en la categoría, pero, a su vez, mostrar el profundo malestar de la grada a través de una protesta que podría tener continuidad. “Se pretende animar al equipo, pero no nos podemos quedar callados ante el inmovilismo del club y se ha optado por una protesta dentro del campo. Quedan muchos partidos aún y no se descartan más protestas de aquí al final de temporada”, aseguran desde la federación de peñas.

De este modo, el zaragocismo se moviliza ante la peor crisis en la historia del club y después de la bochornosa actuación del equipo en Andorra, donde apenas pasó del mediocampo en una primera parte indecente que se recordará durante mucho tiempo y que encendió a una masa social destrozada.

Noticias relacionadas y más

Con el primer equipo cerca de desaparecer del fútbol profesional, el Real Zaragoza afronta una nueva final obligado a lograr una victoria que le mantenga con ciertas opciones de lograr la permanencia. Se la juega también el entrenador, Rubén Sellés, al que la SAD concede una nueva oportunidad a pesar de haber logrado una sola victoria en los once últimos encuentros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un final de locura del Real Zaragoza es insuficiente para sumar en Andorra (2-1)
  2. Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado
  3. La insoportable y vergonzosa destrucción del Real Zaragoza: Sin escudo
  4. Se ha escrito un crimen. La crónica del Andorra-Real Zaragoza (2-1)
  5. Juan Larios, sobre la primer parte ante el Andorra: 'Energía no puede faltar nunca y menos llevando el escudo del Real Zaragoza
  6. El protagonista del rival del Real Zaragoza: FC Piqué, propietario, máximo representante... y entrenador
  7. Mariano Aguilar, los mandamases en la sombra y la terrible situación a la que han llevado al Real Zaragoza
  8. Calma tensa con Sellés: el Zaragoza estudia la situación, pero no se prevé un relevo inmediato

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos: "El Real Zaragoza pasa por una situación de desorganización desde hace mucho tiempo"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos: "El Real Zaragoza pasa por una situación de desorganización desde hace mucho tiempo"

José Manuel Fábregas, presidente de las Peñas del Real Zaragoza: "Estamos abandonados, sólo nos salva un milagro de la Virgen del Pilar"

José Manuel Fábregas, presidente de las Peñas del Real Zaragoza: "Estamos abandonados, sólo nos salva un milagro de la Virgen del Pilar"

La afición del Real Zaragoza se une para convocar una gran pitada de protesta en el minuto 32 del partido ante el Burgos

La afición del Real Zaragoza se une para convocar una gran pitada de protesta en el minuto 32 del partido ante el Burgos

Sellés se la juega en el peor escenario: un Ibercaja Estadio expoliado este curso

Sellés se la juega en el peor escenario: un Ibercaja Estadio expoliado este curso

García Cortés: "Ver así al Real Zaragoza me da muchísima pena, supera todo lo imaginable"

García Cortés: "Ver así al Real Zaragoza me da muchísima pena, supera todo lo imaginable"

El Jagiellonia de Bazdar roza la proeza de una remontada histórica en Florencia

El Jagiellonia de Bazdar roza la proeza de una remontada histórica en Florencia

El futuro del Real Zaragoza. 18 jugadores y Sellés acaban contrato en junio

El futuro del Real Zaragoza. 18 jugadores y Sellés acaban contrato en junio

Sellés y su frontera contra el Burgos. "El club me ha transmitido apoyo y confianza, cuando acabe el partido ya hablaremos de lo que haya que hablar"

Sellés y su frontera contra el Burgos. "El club me ha transmitido apoyo y confianza, cuando acabe el partido ya hablaremos de lo que haya que hablar"
Tracking Pixel Contents