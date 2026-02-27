La afición del Real Zaragoza se une para convocar una gran pitada de protesta en el minuto 32 del partido ante el Burgos

La afición del Real Zaragoza ha convocado una protesta masiva en forma de pitada en el minuto 32 (en referencia a 1932, el año de nacimiento del club) del partido que medirá el sábado al conjunto aragonés con el Burgos en el Ibercaja Estadio. Se trata de la primera actuación que firman conjuntamente la Federación de Peñas del Real Zaragoza y la Grada de Animación, además de Ligallo, para mostrar su reprobación hacia la actual situación del equipo, colista a seis puntos de la salvación, y contra el “inmovilismo” del club.

Bajo el lema ‘nuestro amor es su negocio, pero el escudo no se abandona’, la protesta expone que “no luchamos por los del palco, luchamos por nuestra historia” con la intención de animar al equipo en la que, seguramente, es su última oportunidad para albergar esperanzas en quedarse en la categoría, pero, a su vez, mostrar el profundo malestar de la grada a través de una protesta que podría tener continuidad. “Se pretende animar al equipo, pero no nos podemos quedar callados ante el inmovilismo del club y se ha optado por una protesta dentro del campo. Quedan muchos partidos aún y no se descartan más protestas de aquí al final de temporada”, aseguran desde la federación de peñas.

De este modo, el zaragocismo se moviliza ante la peor crisis en la historia del club y después de la bochornosa actuación del equipo en Andorra, donde apenas pasó del mediocampo en una primera parte indecente que se recordará durante mucho tiempo y que encendió a una masa social destrozada.

Con el primer equipo cerca de desaparecer del fútbol profesional, el Real Zaragoza afronta una nueva final obligado a lograr una victoria que le mantenga con ciertas opciones de lograr la permanencia. Se la juega también el entrenador, Rubén Sellés, al que la SAD concede una nueva oportunidad a pesar de haber logrado una sola victoria en los once últimos encuentros.