El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos
Guzmán Pérez-Ayo, que lleva dos meses en el club, asiste a una sesión de nuevo sin Guti, Bakis, Tachi y Saidu
La gran novedad en el último entrenamiento del Real Zaragoza previo al encuentro de este sábado ante el Burgos ha sido la presencia en la banda de un miembro del Consejo de Administración. En concreto, del último en llegar, Guzmán Pérez-Ayo, que apenas lleva dos meses en el club tras ser nombrado en la última junta de accionistas en sustutución de Emilio Cruz, que presentó su dimisión.
El abogado, abonado del club desde hace más de una década, ha estado departiendo con miembros del staff y observando el entrenamiento del equipo, en el que siguen sin estar los lesionados Tachi, Guti, Saidu y Bakis.
Toni Moya, Keidi Bare, Kodro, Pomares y Radovanovic se mantienen con el grupo y, salvo sorpresa, estarán a disposición de Sellés para el trascendental encuentro de este sàbado (16.15 horas) en el Ibercaja Estadio ante el Burgos.
