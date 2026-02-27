El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos

La gran novedad en el último entrenamiento del Real Zaragoza previo al encuentro de este sábado ante el Burgos ha sido la presencia en la banda de un miembro del Consejo de Administración. En concreto, del último en llegar, Guzmán Pérez-Ayo, que apenas lleva dos meses en el club tras ser nombrado en la última junta de accionistas en sustutución de Emilio Cruz, que presentó su dimisión.

El abogado, abonado del club desde hace más de una década, ha estado departiendo con miembros del staff y observando el entrenamiento del equipo, en el que siguen sin estar los lesionados Tachi, Guti, Saidu y Bakis.

Sellés dialoga con Ubieto durante el entrenamiento de este viernes en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Toni Moya, Keidi Bare, Kodro, Pomares y Radovanovic se mantienen con el grupo y, salvo sorpresa, estarán a disposición de Sellés para el trascendental encuentro de este sàbado (16.15 horas) en el Ibercaja Estadio ante el Burgos.