El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos

Guzmán Pérez-Ayo, que lleva dos meses en el club, asiste a una sesión de nuevo sin Guti, Bakis, Tachi y Saidu

VÍDEO | El consejero Guzmán Pérez-Ayo, en el entrenamiento del Real Zaragoza

VÍDEO | El consejero Guzmán Pérez-Ayo, en el entrenamiento del Real Zaragoza

MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La gran novedad en el último entrenamiento del Real Zaragoza previo al encuentro de este sábado ante el Burgos ha sido la presencia en la banda de un miembro del Consejo de Administración. En concreto, del último en llegar, Guzmán Pérez-Ayo, que apenas lleva dos meses en el club tras ser nombrado en la última junta de accionistas en sustutución de Emilio Cruz, que presentó su dimisión.

El abogado, abonado del club desde hace más de una década, ha estado departiendo con miembros del staff y observando el entrenamiento del equipo, en el que siguen sin estar los lesionados Tachi, Guti, Saidu y Bakis.

Sellés dialoga con Ubieto durante el entrenamiento de este viernes en el Ibercaja Estadio.

Sellés dialoga con Ubieto durante el entrenamiento de este viernes en el Ibercaja Estadio. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Toni Moya, Keidi Bare, Kodro, Pomares y Radovanovic se mantienen con el grupo y, salvo sorpresa, estarán a disposición de Sellés para el trascendental encuentro de este sàbado (16.15 horas) en el Ibercaja Estadio ante el Burgos.

El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos: "El Real Zaragoza pasa por una situación de desorganización desde hace mucho tiempo"

José Manuel Fábregas, presidente de las Peñas del Real Zaragoza: "Estamos abandonados, sólo nos salva un milagro de la Virgen del Pilar"

La afición del Real Zaragoza se une para convocar una gran pitada de protesta en el minuto 32 del partido ante el Burgos

Sellés se la juega en el peor escenario: un Ibercaja Estadio expoliado este curso

García Cortés: "Ver así al Real Zaragoza me da muchísima pena, supera todo lo imaginable"

El Jagiellonia de Bazdar roza la proeza de una remontada histórica en Florencia

El futuro del Real Zaragoza. 18 jugadores y Sellés acaban contrato en junio

