García Cortés: "Ver así al Real Zaragoza me da muchísima pena, supera todo lo imaginable"

¿Cómo le va a Rafa García Cortés? Ya no está en la Fundación Real Madrid, ya se jubiló..

Hace como un año y medio de eso y ahora estoy aprendiendo a ser un jubilado, que esto es muy difícil, ya que hay muchas horas libres que ocupar (sonríe) y hay que buscarse cosas que hacer, pero me va bien, no me quejo. Lo que pasa es que antes tenía una vida muy estresante, muy ocupada, con mucha actividad, y ahora tengo demasiada tranquilidad. Pasar de una cosa a otra es un gran cambio para un hombre de acción que siempre he sido.

¿Qué lugar ocupa el fútbol ahora en su vida?

El de la televisión básicamente, porque tengo una rodilla bastante fastidiada y de la que me van a operar ahora para ponerme una prótesis y ya no puedo jugar con los veteranos. Voy a Valdebebas y a veces les hago de árbitro, porque no estoy ya para el césped, así que soy solo espectador, del Castilla muchas veces, que lo vemos con Miguel Ángel Portugal, y esa es mi ligazón con el Real Madrid. En televisión sí que trato de ver lo más posible y al Zaragoza cuando puedo. La verdad es que me está dando una pena inmensa tan al borde del precipicio.

Son colistas de Segunda y quedan 15 citas para evitar el desastre, el abismo está ahí.

Llevan una racha muy negativa en esta temporada tras unos años ya de por sí bastante malos, aunque lo de ahora se lleva la palma, la verdad es que está superando todo lo imaginable. Me da mucha pena, porque pasé allí unos años muy felices, es una ciudad que me encanta, logré páginas grandiosas en el Zaragoza, como aquella Copa del Rey en 1986. Verlos así me da muchísima lástima, pero el fútbol tiene esto, hay que ganarse todo en el campo y, si no lo hacen, qué le vamos a hacer.

Llegó al Zaragoza en enero de 1983 y se marchó en diciembre de 1987 al Mallorca, seis temporadas en global. Nada que ver con el club actual, entonces peleaba por estar en lo más alto en la élite y ahora por evitar salir del fútbol profesional.

Son dos clubs distintos, en aquella época estábamos siempre entre los seis mejores de la Liga y jugábamos en Europa, siempre en la pomada, donde hay que estar. El club se ha ido cayendo en los últimos tiempos, no sé si por la gestión personal de los presidentes y dueños que ha habido, que entiendo que será así, y por la falta de dinero cuando bajas a Segunda. Y el Zaragoza lleva muchos años ahí y es más difícil hacer buenos fichajes que te traigan otra realidad en la clasificación y poder luchar por el ascenso. Para mí el Zaragoza real es aquel y alguno que también vino detrás, el que logró la Recopa, donde había jugadores que habitualmente estaban en la selección y extranjeros con un gran talento. Era otro equipo, también otros tiempos, pero ese Zaragoza se defendía bien entre los mejores de España. Ahora, evidentemente es otra cosa.

García cortés, con la camiseta del Real Zaragoza en los años 80. / SERVICIO ESPECIAL

Jugó 204 partidos en el Zaragoza. No es poca cosa. Solo 34 futbolistas en la historia del club han disputado más.

Y porque me dijeron que me tenía que ir, si no posiblemente estaríamos viviendo en Zaragoza. El equipo y la ciudad me encantaban, me dio mucha pena cuando me dijeron que mi aventura allí se había acabado y que nos teníamos que marchar. Luego me enteré de que había que vender a alguien y me tocó a mí para hacer caja y pagar unas deudas. Así es la vida.

Marcó 22 goles siendo lateral izquierdo, ¿cuánto valdría la zurda que tenía García Cortes ahora? Al Zaragoza en 1983 le costó 19 millones de aquellas pesetas, pero en este fútbol de ahora sería mucho más valiosa.

No sé, lo he pensado muchas veces. Seguro que valdría más, yo podía presumir de que, de vez en cuando, metía algún gol, que suponía puntos que íbamos sumando. Era una buena zurda, la verdad, y ahora ya soy incapaz de hacerme con ella (sonríe). Marcar un gol es lo máximo en el fútbol, te da un subidón de todo increíble, y, si es en casa, con esa Romareda aplaudiendo y la gente celebrando…

El club de su vida es el Real Madrid, donde se formó en la cantera, jugó en ese equipo y estuvo tras retirarse en la Fundación, pero ¿qué lugar ocupa en su corazón el Zaragoza?

Es que llegué a esa cantera con 11 añitos y cuando dejé el fútbol profesional estuve 25 como director de la parte deportiva de la Fundación Real Madrid, haciendo un trabajo sobre todo social. Lógicamente, ese es el club de mi vida, pero el recuerdo del Zaragoza es muy especial, de los mejores que tengo en el fútbol y en la vida, del club y del lugar. Allí nació un hijo mío, fui feliz y lo ltengo muy adentro ese cariño, por lo que cuando veo al club en la situación que está ahora lo llevo muy mal, porque el Zaragoza ha sido y es parte de mí.

Sería muy triste verlo en la tercera categoría del fútbol español, en la Primera RFEF.

Por supuesto, pero viendo la clasificación y la dinámica es algo que es previsible que pueda pasar, aunque ojalá se pueda evitar.

Francho ha pedido esta semana hacer un borrón y cuenta nueva en una Liga de 15 jornadas…

El problema son los borrones y cuentas que llevamos ya allí, los días han ido pasando, son ya 27 jornadas disputadas, casi dos tercios de la Liga, y cuando estás ahí es por algo, además de que en esos momentos hasta la suerte te pueda abandonar y eso también es otro problema.

Este sábado se enfrenta el Zaragoza a un Burgos en el que usted militó una temporada, en la 79-80, cuando era el club anterior al actual, fundado en 1985.

Estuve ocho meses, ni una temporada, de septiembre hasta abril, ya que entonces regresé al Real Madrid y se acabó mi cesión en el Burgos, que terminó esa temporada bajando. Tengo un buen recuerdo también de aquellos meses en ese club pero lo que viví en Zaragoza ni por asomo es lo que viví allí.

García Cortés, junto a Zidane en una firma de autógrafos de la Fundación Real Madrid. / REAL MADRID CF

Vamos, que tiene claro con quién está su corazón este sábado.

Sí, mi corazón es mucho más blanco del Zaragoza que del Burgos, sin duda, además necesitan más la victoria para empezar a salir de abajo de la clasificación.