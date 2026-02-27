José Manuel Fábregas, presidente de las Peñas del Real Zaragoza: "Estamos abandonados, sólo nos salva un milagro de la Virgen del Pilar"

El Real Zaragoza lleva al borde del abismo gran parte de la presente temporada. Salvo un tramo de jornadas en las que los de Sellés tuvieron en su mano 'sacar la cabeza' del descenso en un par de ocasiones, la zona roja ha estado encima del club durante estos últimos meses. Una situación límite de la que la afición está harta y cada vez ven más difícil sacar adelante, pese a que los números y los 15 partidos que quedan por disputarse digan lo contrario. Es por ello que José Manuel Fábregas, presidente de las peñas del Real Zaragoza, ha decidido poner el grito en el cielo y lanzar una señal de SOS públicamente, expresando el malestar general que hay entre los aficionados.

Fue en una intervención de varios minutos en el reconocido programa de radio deportiva, El Tertulión de la Cadena COPE, en la que declaró que si el club se salva, será gracias a una obra divina. "Más que pesimista tengo que ser realista. La gestión de los últimos cuatro años es la que le va a llevar a 1ªRFEF, salvo un milagro de la Virgen del Pilar", manifiesta Fábregas, apuntando directamente a la cúpula de la propiedad y directiva que lleva las riendas de la entidad. "No tenemos presidente, nadie da la cara. Deportivamente, es un auténtico desastre", añade.

Sellés, al acabar el partido en Andorra y junto a sus jugadores. / CARLOS GIL-ROIG

Aprovecha también para repasar los resultados cosechados en las últimas temporadas: "Se han ganado un tercio de los partidos jugados, 55 fichajes, el primer año -con Jorge Mas como presidente- decimoterceros, el segundo decimoquintos, el pasado ya quintos por la cola y este llevamos toda la temporada últimos y penúltimos". Una clara tendencia descendente que ha llevado a la afición a dar este "grito de auxilio".

Con estos datos sobre la mesa, se le plantea la pregunta al presidente de las peñas de qué va a hacer la afición ahora, si animar o protestar. A lo que responde que va a haber un mix: una pitada conjunta con la grada de animación a la directiva en el minuto 32 este sábado contra el Burgos en el Ibercaja Estadio, y aliento a la plantilla. "Tenemos que animar, pero a la afición lo único que nos queda es protestar. Los jugadores no se pueden quejar de nosotros, siempre hemos estado ahí, no sólo esta temporada, sino las 13 que llevamos en Segunda División", explica el hombre.

Mentalmente descendidos

Las estadísticas no engañan, quedan 45 puntos en juego para que el Real Zaragoza salga de un pozo que parece que no tiene fondo. Pero los ánimos y registros de años anteriores, según apunta José Manuel Fábregas, no invitan a creer en la permanencia. "Con 60 millones de euros esta gente -la propiedad- está sacando los peores resultados de nuestra historia", achaca el zaragocista, que ve cómo el club "está abandonado de la mano de Dios" pese a ser un histórico del fútbol español que va a tener en unos años un nuevo estadio que tantos años se llevaba pidiendo.

Fábregas se mantiene en sus 13 y tiene más un ojo en la temporada 26/27 que en la actual, de la que no tiene un buen presagio. "Hay que empezar desde ya la planificación en 1ªRFEF", asegura, dejando en mínimas las posibilidades de conseguir la permanencia en este segundo tramo del curso.

Noticias relacionadas

Guti cabizbajo en el partido ante el Albacete. / Carlos Gil-Roig

Los emparejamientos en las siguientes jornadas tampoco le acompañan, teniendo que todavía ir a Cádiz, A Coruña o a Gran Canaria, y recibir al Racing de Santander, Granada o Málaga. En esta tertulia, el mismo presentador, Juanma Castaño, apuesta que un club de las dimensiones del Real Zaragoza no puede descender, aunque también saltan interrogantes de qué va a pasar con Sellés si el equipo no gana el sabado contra el Burgos y, de ser así, si los blanquillos serán capaces de alzar el vuelo que atraviesa su etapa más baja en más de una década de la categoría de plata del fútbol español.