Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos: "El Real Zaragoza pasa por una situación de desorganización desde hace mucho tiempo"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, no se fía de un Real Zaragoza que, asegura, afrontará el encuentro de este sábado "enrabietado y con muchas ganas de vencernos". El técnico confía, sin embargo, en que su equipo sea capaz de aprovecharse del mal momento del rival para lograr una victoria que le consolide en la zona noble de la tabla. "El Zaragoza es un club de primerísimo nivel con un gran entrenador que no ha podido dar continuidad a lo que quería", afirma.

En este sentido, el tarraconense analiza la precaria situación de un adversario que afronta el duelo "con muchas necesidades y precipitación" como consecuencia de una estado crítico que viene de lejos. "El Zaragoza pasa por una situación de mucho agobio y desorganización desde hace mucho tiempo y eso se traslada al campo" y añade que el éxodo al Ibercaja Estadio no ha ayudado. "Uno de los problemas que ha tenido es no jugar en su estadio y, además, han sufrido muchas lesiones", opina.