Sellés se la juega en el peor escenario: un Ibercaja Estadio expoliado este curso

Solo el Mirandés empeora los pírricos 11 puntos en 13 citas, sobre 39 posibles, que firma el Real Zaragoza en su traslado al Ibercaja Estadio en esta temporada, la primera de las dos que estará fuera del calor de La Romareda por la construcción del nuevo campo. Y en ese escenario, donde el equipo no gana en las cinco últimas citas, desde el pasado 30 de noviembre, cuando se impuso al Leganés por 3-2, para después perder con Cádiz y Las Palmas y empatar con Sanse, Castellón y Eibar, es donde dirime la final de este sábado ante el Burgos, donde se la juega Sellés, que necesita ganar para prolongar su continuidad en el banquillo zaragocista. Todo lo que no sea vencer pondrá en peligro su continuidad y una derrota supondría su adiós.

El colista Zaragoza firma un terrible balance casero de dos victorias (Leganés y Huesca, ambas con Sellés), cinco empates (Valladolid, Albacete, Sanse, Castellón y Eibar) y seis derrotas (Andorra, Córdoba, Cultural, Deportivo, Cádiz y Las Palmas), por lo que solo ha sumado el 28,2% de los puntos, el peor porcentaje de largo a estas alturas en esas trece temporadas en Segunda, las doce en La Romareda y la actual en el portátil, además de haber perdido seis partidos, igualando la marca del curso pasado en este tramo liguero, aunque entonces el Zaragoza sumaba 15 puntos de local por los 11 de ahora.

De los peores a los mejores

En la 21-22, cuando el Zaragoza había firmado el 35,8% de los puntos, 14 de 39, está el precedente más próximo al actual, mientras que en la 18-19 y en la 24-25, la pasada Liga, el equipo andaba ahora en el 38,4%, 15 puntos de 39. En la otra cara a estas alturas están la 14-15, donde el Zaragoza, que acabó en playoff, sellaba dos tercios de los puntos como local, 28 de 42, mientras que en la 15-16 se iba a l61,9%, con 26 puntos de 42 posibles. Las seis derrotas de ahora solo tienen parangón con el curso pasado, mientras que cinco partidos perdidos llevaba el equipo en la 23-24 y en la 13-14. En la 17-18 y en la 14-15 el Zaragoza solo había caído en dos citas caseras cuando la Liga discurría por la jornada 27.

Ocho derrotas es el récord más negativo en un curso entero en esta etapa en Segunda y el Zaragoza lo alcanzó en la 23-24, cuando también firmó la peor tarjeta de puntuación de local, con 27 puntos, y en la 19-20, donde la recta final tras el parón del covid fue demoledora, ya que el equipo de Víctor Fernández perdió cinco de los seis choques en una vacía Romareda.

Al Zaragoza actual le quedan seis duelos en el Ibercaja, Burgos, Almería, Racing, Mirandés, Ceuta, Granada, Sporting y Málaga, por lo que necesitará mejorar sus prestaciones para evitar sellar la peor temporada de local en esta andadura eterna por Segunda y en la que ahora se asoma a Primera RFEF. El mejor campeonato casero fue en la 17-18, con una gran segunda vuelta, para acabar en 71 puntos, 42 de ellos en la Romareda, por los 41 rubricados en la 15-16.