Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio

Por primera vez y debido, principalmente, a la hora del partido (16.15 horas), los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al Ibercaja Estadio. De este modo, el cuerpo técnico liderado por Rubén Sellés ha suprimido, en esta ocasión, la habitual concentración en el hotel previa al choque. Tampoco habrá lista de convocados el día anterior al choque.

En principio, y a expensas de la convocatoria final del técnico valenciano, todo apunta a que podrá recuperar efectivos q ue llevan varias semanas sin estar disponibles por problemas físicos. En este sentido, Toni Moya, Keidi Bare, Kodro, Pomares y Radovanovic volvieron a ejercitarse ayer con el grupo y, salvo sorpresa, estarán a disposición de Sellés para el trascendental encuentro frente al Burgos, mientras que Tachi, Guti, Saidu y Bakis seguirán siendo baja.