Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio
El horario del partido (16.15 horas) habría motivado una medida inédita hasta ahora
Por primera vez y debido, principalmente, a la hora del partido (16.15 horas), los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al Ibercaja Estadio. De este modo, el cuerpo técnico liderado por Rubén Sellés ha suprimido, en esta ocasión, la habitual concentración en el hotel previa al choque. Tampoco habrá lista de convocados el día anterior al choque.
En principio, y a expensas de la convocatoria final del técnico valenciano, todo apunta a que podrá recuperar efectivos q ue llevan varias semanas sin estar disponibles por problemas físicos. En este sentido, Toni Moya, Keidi Bare, Kodro, Pomares y Radovanovic volvieron a ejercitarse ayer con el grupo y, salvo sorpresa, estarán a disposición de Sellés para el trascendental encuentro frente al Burgos, mientras que Tachi, Guti, Saidu y Bakis seguirán siendo baja.
- Un final de locura del Real Zaragoza es insuficiente para sumar en Andorra (2-1)
- La insoportable y vergonzosa destrucción del Real Zaragoza: Sin escudo
- Se ha escrito un crimen. La crónica del Andorra-Real Zaragoza (2-1)
- El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos
- Juan Larios, sobre la primer parte ante el Andorra: 'Energía no puede faltar nunca y menos llevando el escudo del Real Zaragoza
- El protagonista del rival del Real Zaragoza: FC Piqué, propietario, máximo representante... y entrenador
- Mariano Aguilar, los mandamases en la sombra y la terrible situación a la que han llevado al Real Zaragoza
- Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio