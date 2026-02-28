El Burgos le tiene tomada la medida al Real Zaragoza: que viene el coco

No parece el Burgos el rival más idóneo para propiciar el resurgir de un Real Zaragoza herido de muerte. Al menos, así lo advierte el historial reciente de enfrentamientos entre ambos equipos, con un balance claramente favorable a los intereses burgaleses. De hecho, el Zaragoza todavía no ha ganado como local al Burgos en Segunda División, si bien los duelos entre ambos han sido escasos.

En concreto, Zaragoza y Burgos se han visto las caras en apenas cuatro ocasiones en tierras aragonesas cuando ambos han militado en la categoría de plata del fútbol nacional. Y todas ellas se encuadran en los últimos años, dentro de esos 13 que acumula ya el conjunto aragonés intentando salir del infierno tras su última caída. Y más concretamente, en las cuatro últimas campañas.

Dos victorias y dos empates se ha llevado a casa el cuadro castellano-leonés de Zaragoza desde la campaña 21.-22. Entonces, un empate sin goles se volvería a repetir el curso siguiente para dar paso a dos triunfos visitantes en las otras dos campañas. 1-3 ganó el Burgos en La Romareda en la 23-24 y 0-1 en la 24-25, cuando Córdoba anotó, a apenas seis minutos de la conclusión, el tanto que otorgaría la victoria a los de Ramis, que también tienen tomada la medida al Zaragoza en Copa. Y es que el Burgos consiguió eliminar a los aragoneses en la segunda ronda del torneo del KO esta temporada. Lo hizo en la prórroga, tras un empate sin goles en los 90 minutos, y con un gol polémico que fue marcado a través de una contra propiciada por una lesión de Saidu. Sin embargo, el Burgos se negó a tirar el balón fuera para que el jugador zaragocista fuera atendido y tampoco el colegiado detuvo el juego para ello.

LOs últimos duelos han estado presididos por los goles en el descuento, generalmente, favorables a la escuadra ahora dirigida por Ramis, el gran candidato de Cordero para sustituir a Escribá hace algo más de dos años

En total, el Zaragoza solo ha ganado uno de los diez últimos enfrentamientos con el Burgos, tanto en casa como en El Plantío, escenario habitual de goles en los últimos minutos, generalmente, favorables a los locales.

El logrado hace unos meses por Bakis en el descuento que dio un punto al Zaragoza en tierras burgalesas es una excepción, ya que el Burgos llevaba años aprovechando los últimos minutos para dar un disgusto a su adversario. Lo hizo Sancrís en el 93 en la campaña 24-25 (1-0), lo había hecho Matos el curso anterior en el mismo minuto (1-1) y también Curro en el 92 en la 22-23 (2-2) para incidir en una tendencia que también se dio en Zaragoza en la 23-24 (marcó Sancrís en el 93 el 1-3 definitivo).

Así que el Burgos parece haberle tomado la medida a un conjunto blanquillo que no gana un enfrentamiento entre ambos desde hace más de cuatro años. En concreto, en la 21-22, cuando un tanto de Álvaro le dio los tres puntos en El Plantío (0-1) el 4 de noviembre de 2021.

Llega Ramis de nuevo a la capital aragonesa en busca de dar otro severo disgusto a un equipo al que pudo llegar hace poco más de dos años, ya que era el favorito por el entonces director deportivo Juan Carlos Cordero para relevar en el cargo a Fran Escribá. Sin embargo, el tarraconense no llegaría al Zaragoza por una cuestión de tiempos y acabó en el Espanyol y el Zaragoza eligió a Velázquez. Ramis, que había coincidido con Cordero en el Tenerife y en el Albacete, había llegado a declarar que el cartagenero era «el mejor director deportivo con el que he trabajado».