REAL ZARAGOZA
Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza: "Prometemos seguir intentándolo hasta el final"
El aragonés reitera que "hay que darle una vuelta a todo y seguir intentándolo"
Nada más terminar el partido, con más ganas de echarse a llorar que de seguir diciendo nada, Francho Serrano atendió a los micrófonos de LaLiga para prometer que «seguiremos intentándolo hasta el final». El capitán aseguró que las ocasiones falladas son una muestra más, incluso una consecuencia más de la mala dinámica. «No están saliendo las cosas, desde luego hay que dar una vuelta a todo y seguir hacia adelante, no queda otra».
Poco más pudo decir Francho, mucho menos a la afición. «Es complicado ya decir nada más, es que no podemos decir nada más, más que intentar hacerlo con hechos, intentar seguir trabajando en el campo y seguir intentándolo, es que no queda otra».
- Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Kodro roza el empate!
- Un final de locura del Real Zaragoza es insuficiente para sumar en Andorra (2-1)
- La condena final de Rubén Sellés, la vergüenza histórica de Real Z LLC y el Zaragoza muerto en vida
- La afición revienta las lunas del autobús del Real Zaragoza: 'Mercenarios
- La insoportable y vergonzosa destrucción del Real Zaragoza: Sin escudo
- Se ha escrito un crimen. La crónica del Andorra-Real Zaragoza (2-1)
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya
- El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos