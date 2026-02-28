Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza: "Prometemos seguir intentándolo hasta el final"

Nada más terminar el partido, con más ganas de echarse a llorar que de seguir diciendo nada, Francho Serrano atendió a los micrófonos de LaLiga para prometer que «seguiremos intentándolo hasta el final». El capitán aseguró que las ocasiones falladas son una muestra más, incluso una consecuencia más de la mala dinámica. «No están saliendo las cosas, desde luego hay que dar una vuelta a todo y seguir hacia adelante, no queda otra».

Poco más pudo decir Francho, mucho menos a la afición. «Es complicado ya decir nada más, es que no podemos decir nada más, más que intentar hacerlo con hechos, intentar seguir trabajando en el campo y seguir intentándolo, es que no queda otra».