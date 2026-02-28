Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza: "Prometemos seguir intentándolo hasta el final"

El aragonés reitera que "hay que darle una vuelta a todo y seguir intentándolo"

Francho Serrano se lamenta tras el gol del Burgos.

Francho Serrano se lamenta tras el gol del Burgos. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Nada más terminar el partido, con más ganas de echarse a llorar que de seguir diciendo nada, Francho Serrano atendió a los micrófonos de LaLiga para prometer que «seguiremos intentándolo hasta el final». El capitán aseguró que las ocasiones falladas son una muestra más, incluso una consecuencia más de la mala dinámica. «No están saliendo las cosas, desde luego hay que dar una vuelta a todo y seguir hacia adelante, no queda otra».

Poco más pudo decir Francho, mucho menos a la afición. «Es complicado ya decir nada más, es que no podemos decir nada más, más que intentar hacerlo con hechos, intentar seguir trabajando en el campo y seguir intentándolo, es que no queda otra».

