Hélder Postiga y su rifirrafe con Movilla en un entrenamiento del Real Zaragoza: "Me llamó vendedor de sábanas"

El hermetismo actual en el fútbol lo están rompiendo exjugadores que rememoran su carrera deportiva delante de un micrófono en un ambiente más que distendido. Ver a jugadores hablar en un pódcast en redes sociales se ha convertido en el pan de cada día de cualquier afición que poco o nada sabe de lo que pasa dentro de un vestuario más allá de lo que ve por la televisión cada fin de semana.

Uno de los exfutbolistas al que más cariño le guarda la afición del Real Zaragoza es sin ninguna duda Hélder Postiga. El exdelantero portugués fue el último gran goleador del equipo en Primera División tras marcar 23 goles en dos temporadas.

Postiga, que llegó a la capital aragonesa en el verano de 2011 y se marchó dos años después al Valencia, ha recordado en una entrevista al periódico digital ZeroZero un pequeño rifirrafe que tuvo en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva con su compañero y amigo Movilla. "Nos enfadamos y me dijo 'portugués, siempre lo mismo, eres un vendedor de sábanas'. Yo estaba molesto con él y le pedí explicaciones porque todo el mundo me dice 'vendedor de sábanas' y no sé por qué". Sábanas se traduce en portugués a 'lençóis' por lo que es normal que el delantero no entendiese el insulto.

Hélder Postiga celebra un gol frente al Deportivo de la Coruña / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Movilla, con quien el exdelantero luso mantiene una fuerte amistad a pesar del paso de los años, confesó el motivo del insulto. "Vosotros los portugueses teníais las mejores toallas del mundo. Nosotros íbamos a la frontera a comprar toallas y los portugueses son conocidos en España por vendedores de toallas y sábanas", le dijo el mediocentro. Cabe recordar que Postiga se reencontró con Movilla hace solo unos meses en el Ibercaja Estadio para jugar el solidario partido de Aspanoa.

El ex del Atlético de Madrid no fue la única persona que le había llamado al portugués 'vendedor de toallas'. Este término ya lo había escuchado en más de una ocasión en muchos estadios del fútbol español. "Siempre que jugaba fuera de casa, principalmente en el sur, me insultaban, me decían 'gitano', 'vendedor de sábanas' y yo no había entendido el motivo hasta ese día", recordó entre risas.

Postiga en el partido de Aspanoa / RUBÉN RUIZ

"Guardo ese paso por Zaragoza como uno de los más bonitos de mi carrera"

Durante su último paso por Zaragoza para el partido de Aspanoa, Hélder Postiga ofreció una entrevista a este diario en la que recalcó lo que significó el club para él. "Disfruté mucho esos dos años, en el club y en la ciudad, guardo ese paso por el Zaragoza y por Zaragoza como uno de los momentos más bonitos de mi carrera, en lo deportivo y personalmente", afirmó.

Postiga, en el remate de chilena que supuso su gran gol ante la Real Sociedad. / JAIME GALINDO

Desde qe se retiró del fútbol en 2017 en el Río Ave, club de su ciudad natal, Hélder Postiga ha estado ligado al fútbol de muchas maneras. Primero, trabajó como colaborador televisivo y después estuvo cinco años como vicepresidente en la Federación Portuguesa de Fútbol.