Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya

Rubén Sellés apunta a dejar de ser entrenador del Real Zaragoza en las próximas horas tras una indefendible racha de una victoria en 12 partidos y después de no ganar ningún partido en las siete jornadas de la segunda vuelta, con el equipo a ocho puntos de la permanencia, cuando lo cogió a cinco, con 18 jornadas en las que ha sumado 18 puntos. Con la salida del míster valenciano llegarían, asimismo, cambios de más calado que ya estaban previstos para final de la desastrosa temporada actual, ya que el puesto de Txema Indias en la dirección deportiva también peligra de manera más que seria. En todo caso, a medio plazo no serían los únicos cambios, ya que el director general, Fernando López y hasta Mariano Aguilar, consejero del área deportiva y hombre de confianza de la propiedad del Atlético, podrían salir de la entidad, aunque, en ambos casos, sería a final de temporada.

El giro sería entonces radical, más allá de la figura del entrenador, cuya despedida se antoja segura. Sellés, que llegó en octubre y firmó contrato solo hasta final de temporada, habría dirigido ante el Burgos su último partido en el banquillo zaragocista, con 14 jornadas por delante y con la idea de buscar un relevo a la desesperada para intentar una salvación casi imposible.

Juan Forcén, el consejero de referencia, que no mayoritario en la propiedad, aunque ha ganado presencia en el capital, apuesta por una aragonesización del club y tiene sobre la mesa desde hace días y con la mediación de Luis Carlos Cuartero, exdirector general de la entidad, la opción de Lalo Arantegui como director deportivo y de Juan Ignacio Martínez como entrenador, si bien al menos con el técnico no se ha hablado de forma directa de esa opción y con el exdirector deportivo de la entidad, que salió en diciembre de 2020, tampoco de manera oficial. El reparto del poder accionarial en el club, entre el Fondo Ares, la parte de la propiedad ligada al Atlético, entre Gil Marín, a través de Pablo Jiménez de Parga de manera nominal, y su socio, Joseph Oughourlian, y el presidente Jorge Mas no facilitan decisiones rápidas, aunque el club las necesite

JIM fue el candidato propuesto en octubre por Txema Indias tras las negativas de Sergio González y Luis García Plaza (en principio la posición de estos dos es la misma que entonces en no aceptar, aunque no ha habido contactos con ellos, no hasta hace uno días), y el entrenador alicantino era partidario de venir, pero se impuso la tesis de la propiedad, sobre todo de Mariano Aguilar, y el entrenador que más consenso generó y que más convenció como apuesta a Indias fue Rubén Sellés. Indias, por cierto, también tuvo que aceptar a Gabi en verano cuando llegó a la dirección deportiva, ya que su elección no habría sido en ningún caso el entrenador madrileño.

El entorno de Txema Indias, al que le queda un año de contrato, no tiene ninguna comunicación de la decisión del club, pero no se descarta en absoluto su salida inminente. Con todo, lo más inmediato es el banquillo, donde la solución provisional podría ser David Navarro, hasta ahora enlace entre la cantera y del primer equipo, mientras se trata de buscar el consenso en la figura de JIM para que sea el relevo, aunque el entrenador alicantino estaría dispuesto a coger las riendas del banquillo en estos momentos, pero habría que decidir si con un contrato solo por lo que queda de temporada o en un escenario de descenso.