Pitos y gritos de "¡directiva, dimisión!" en el Real Zaragoza-Burgos

La convocatoria era para el minuto 32 del encuentro, en alusión al año de fundación del Real Zaragoza, 1932, pero el azar ha querido que en ese momento Alejandro Morillo en el campo y Milla Alvendiz en el VAR estuvieran revisando el posible fuera de juego de Florián Miguel en el tanto conseguido por el Burgos en el minuto 28.

Jaime Galindo

Sin embargo, eso no ha impedido que buena parte de los 14.512 aficionados asistentes al Ibercaja Estadio hayan mostrado su hartazgo y desacuerdo con la gestión del club y la situación del equipo aragonés, al borde del precipicio hacia Primera RFEF.

De forma muy mayoritaria el zaragocismo ha secundado esa pitada y la ha acompañado de golpes en las chapas del estadio para hacer más ruido así como de gritos de "¡directiva, dimisión!" dirigidos a un palco en el que las principales caras visibles eran las de Fernando López y el nuevo consejero Guzmán Pérez-Ayo.

No obstante, las protestas ya habían comenzado antes del partido, con una primera pitada dirigida al palco de autoridades. Unos aficionados han desplegado incluso una pancarta con el lema "Mas, go home" (Mas, vete a casa), dirigida al presidente del club, Jorge Mas, que reside en Miami. Durante la primera parte también se han producido diferentes protestas, aunque no así en el descanso.