El uno a uno del Real Zaragoza. Mawuli, de lo más salvable de un Zaragoza en descomposición

El Real Zaragoza, colista y la viva imagen de la impotencia, ofreció un nivel muy discreto en sus futbolistas, donde Mawuli, en su regreso al once tras no jugar en Andorra, fue de lo más salvable junto a Lucas Terrer, gran novedad y que fue de más a menos y tuvo un gol cantado, la voluntad sin acierto de Francho, la jerarquía de El Yamiq y los destellos de Rober dentro de la pobreza general.

Andrada | 4 |

Irregular. Firmó paradas, pero erró en salidas, en la del 0-1 como ejemplo claro.

Martín Aguirregabiria | 4 |

Escaso. Mejoró en el tramo final, con algún buen centro, pero flojo en general.

Álex Gomes | 3 |

Acelerado. Una tarjeta le marcó y estuvo desigual en los cruces y por arriba.

El Yamiq | 5 |

Metido. Apagó fuegos en defensa y ataque, donde aportó peligro por alto.

Larios | 3 |

Reducido. Su versión sigue bajando mucho, mal en defensa y sin ideas arriba

Lucas Terrer | 5 |

Menguante. Comenzó bien, tuvo un gol y fue bajando su nivel hasta ser cambiado.

Francho Serrano | 5 |

Voluntarioso. Le puso ganas y trabajo. No estuvo certero en las acciones de ataque

Rober González| 5 |

Detallista. El poco fútbol lo generaba él, intermitente eso sí, y fue relevado.

Marcos Cuenca | 3 |

Apagado. Apenas apareció y generó desbordes partiendo desde la izquierda.

Dani Gómez | 3 |

Desquiciado. Apareció poco y tuvo a bocajarro la oportunidad de empatar.

También jugaron

Tasende. Centrador |5|

Barrachina. Solvente |5|

Cumic. Nulo |2|

Soberón. Invisible |2|

Kenan Kodro. Valioso |5|