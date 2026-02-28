Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Podemos hacerlo, voy a creer y pelear hasta el final"

Una comparecencia breve, cara muy seria y una única cuestión sobrevolando la sala de prensa, el Ibercaja Estadio y a todo el zaragocismo. Rubén Sellés compareció tras la derrota ante el Burgos reiterando que se ve con fuerzas para continuar, que quiere seguir, que cree en la salvación, que va a pelear hasta el último día pero que él no toma las decisiones. Poco más hay de lo que hablar tras constatar que este Real Zaragoza está cada día que pasa un paso más cerca de caer al infierno de Primera RFEF.

«Siempre creo y voy a defender a estos jugadores. Podemos hacerlo. Hoy no hemos sido determinantes en área contraria. Yo voy a creer siempre hasta el final. Yo estoy con fuerzas y tengo capacidad. Yo no tomo decisiones. Voy a pelear por el Real Zaragoza hasta el último día», aseguró Sellés, lamentando la derrota frente al Burgos. «Creo que hoy hemos tenido otro de esos partidos en los que podíamos habernos llevado uno o tres puntos y no lo hemos hecho, creo que no hemos sido determinantes en área contraria y creo que hemos penalizado una situación en la que la teníamos en un principio controlada», indicó.

Preguntado sobre si se siente capaz de darle la vuelta a la situación, no tuvo dudas. «Ya lo digo siempre, estoy con fuerzas y creo que tengo capacidad, creo que es cierto que el partido del Andorra y el día del Albacete, hoy hemos jugado de tú a tú al rival, hemos tenido la capacidad de poder generar ocasiones y creo que vamos a poder seguir haciéndolo. A partir de ahí yo no tomo decisiones sobre mi posición, voy a pelear aquí por el Real Zaragoza hasta el último día y voy a pelear por estos jugadores que estamos», apuntó.

Efectivamente, salvo dimisión, su continuidad no depende de sí mismo sino de lo que decida la cúpula directiva del club, signifique esto lo que signifique. El técnico valenciano insistió en sus ganas de seguir, pero también en que comprende los mecanismos del fútbol. «Da igual lo que yo considere. Esto es fútbol y va de resultados. Mi obligación es trabajar siempre como el último día y dar el 100%. Me gustaría seguir. Hay un grupo de jugadores que pelea cada segundo, aunque alguna vez no hayamos podido competir como queríamos. Entiendo el negocio y el fútbol, pero tengo toda la fuerza del mundo para continuar», aseguró Sellés.

Por eso aseguró que él solo puede «trabajar siempre como si fuera el último día y dar siempre el 100% y eso es lo que estoy haciendo. Como yo no soy quien toma la decisión sobre ello, no puedo pararme a pensarlo».

Sellés también fue cuestionado sobre la orfandad del club en el palco, sin representación de alguno de los múltiples accionistas que posee el Real Zaragoza. «Bueno, la verdad es que no me he enterado, bastante tengo con estar con el equipo y luego las situaciones externas a lo que soy yo y la plantilla no puedo valorarlas, no tengo que valorarlas, así que a partir de ahí entiendo el enfado de la gente porque no se ganan los partidos y porque quieren ver a su equipo ganar», manifestó el todavía entrenador del Real Zaragoza.